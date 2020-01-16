Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала

Волонтеры нашли пропавшую девочку из Карасука в подвале местного общежития на вторые сутки поисков. Сотни добровольцев искали ребенка по всему городу, многие не спали вторую ночь. Ближе к вечеру четверга появилась информация, что ребенка видели в общежитии.

По данным волонтёра Анастасии Ткачевой, девочку нашли в общежитии НГАСУ №5 по улице Тургенева. Ребенка вытащили из подвала, для этого пришлось сломать замок. 10-летняя девочка оказалась жива, но без сознания. Судя по видеокадрам она истощена. Добровольцы рассказали КП-Новосибирск, что школьница доставлена в Карасукскую ЦРБ.

Найти школьницу помог кинолог с собакой. Охотник Алексей Рассолов смог заметить клетку в подвале под деревянным настилом — это буквально сасло жизнь ребенка.

- Просто решили начать (поиски) с подвала, там деревянный настил. Алексей спустился в подвал, ничего не нашел. Потом увидел маленькое пространство под этим подвалом, заглянул — а там она лежит. Дверь выломали с одного рывка, а потом отец с вещами подъехал, через пять минут была скорая. Девочка была без сознания, чуть глаза приоткрыла. Ребенок больше полутора суток провел практически без сознания, вряд ли она оказалась без сознания сама — тут что-то нечисто, — считает волонтер Никита Смирнов.

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