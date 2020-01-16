2020-01-16T09:56:07+03:00
Общество

«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке

Главная примета исчезнувшей девочки: у нее один глаз карий, другой — голубой
Никита МАНЬКО
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У пропавшей не было с собой телефона.Фото: предоставлены родителямиУ пропавшей не было с собой телефона.Фото: предоставлены родителями
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Десятилетняя Алена Касталанова пропала в Карасуке уже почти сутки назад, когда возвращалась из музыкальной школы. Известно, что около 15:20 родители встретили четвероклассницу у отделения музыкальной школы и отправили девочку домой. Около 16:30 они вернулись и не обнаружили дочку дома. Стали звонить одноклассникам девочки, учителям и знакомым, но оказалось, что никто ребенка не видел. . Отец обратился в полицию,к поискам подключились десятки местных жителей — обшарили чердаки и подвалы микрорайона «Черемушки», но девочки нигде не было.

— Алена — наша приемная, мы удочерили ее восемь лет назад и растили, как родную. Девочка очень общительная, боится темноты. Биологическую мать Алены полиция уже проверила, кто отец — никто не знает, — рассказал КП-Новосибирск приемный отец Евгений Касталанов.

Сотни добровольцев всю ночь искали маленькую девочку в яркой одежде, полиция подключила кинологов. Но пока результатов нет.

Отличительная черта девочки - разные глаза: один из них карий, другой - голубой. Приметы Алены такие: рост около 150 см, волосы светлые до плеч. Она была одета в бежевый пуховик с леопардовым принтом, светлые штаны, розовую вязаную шапку, голубой шарф и темные сапоги. С собой у нее был голубой рюкзак с нотами и ручкой.

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В ноябре девочка не вернулась из школы домой вечером и на следующий день. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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