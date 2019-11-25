2019-11-25T11:24:02+03:00
Общество

«Нуждается в присутствии близких»: застенчивая школьница в бежевом пуховике пропала в Новосибирске

Девочка не вернулась из школы домой вечером и на следующий день
Никита МАНЬКО
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Девочка нуждается в присуствии близких рядом. Фото предоставлено отрядом "Лиза-Алерт"Девочка нуждается в присуствии близких рядом. Фото предоставлено отрядом "Лиза-Алерт"
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Полиция и волонтеры 15-летнюю Гульшан Кудратову, которая уже второй день числится пропавшей. В поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» рассказали КП-Новосибирск, что школьница вышла из дома на улице Саратовской и пошла в школу по расписанию. Однако к вечеру подросток не вернулся домой.

- Телефонную трубку она не брала, хотя мобильный оставался включённым какое-то время. Мама срочно обратилась в полицию и к нам в отряд. Девочка особенно застенчивая, нуждается в присутствии близких людей рядом, которые могут о ней заботиться – рассказала КП-Новосибирск представитель новосибирского отряда «Лиза-Алерт» Елизавета Лиманская.

Школьница была одета в бежевую удлинённую куртку – парку, тёмно-серые спортивные штаны, светло-коричневые ботинки, на голову девочка надела серую шапку. Выходя из дома она прихватила с собой особо приметный чёрный рюкзак с рисунком лошади.

Пропавшая ростом в 170 см, имеет нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Волонтёры просят очевидцев обратиться по номеру 112 или 8 800 700 52 54.

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Исчезнувшая в сентябре девочка сама вернулась домой к маме. По неофициальной информации, девочка все это время находилась у своих родственников.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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