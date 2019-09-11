2019-09-11T07:31:10+03:00
Общество

В Новосибирске завершились поиски пропавшей школьницы

Ребенок вернулся к родителям сегодня утром
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Школьницу нашли сегодня утром. Фото: "Лиза Алерт".Школьницу нашли сегодня утром. Фото: "Лиза Алерт".
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В Новосибирске был объявлен поиск 15-летней школьницы. К ним подключились многие добровольческие поисковые организации. Весь город переживал за судьбу девочки. К счастью, уже 11 сентября ее нашли здоровой и невредимой. Как сообщает МВД, подросток сама вернулась домой и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

— Мама пропавшей позвонила в отдел полиции и сообщила, что девочка вернулась домой и сейчас с нее все хорошо. В ближайшее время, она должна придти в отдел полиции для проведения опроса, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, девочка пропала в Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 6 сентября. С того дня ее местоположение было неизвестным.

По неофициальной информации, девочка все это время находилась у своих родственников. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе опроса девочки, который проведут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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