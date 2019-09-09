В Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девочку с осветленными волосами

СЕГОДНЯ 21:57 2019-09-09T21:57:08+03:00

О местоположении подростка ничего не известно с 6 сентября

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут исчезнувшую 15-летнюю Полину Караман. Девочка пропала в Ленинском районе в пятницу, 6 сентября. С того дня ее местоположение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, осветленные волосы ниже плеч, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения девочка была одета в черную толстовку с вертикальной надписью, черные джинсы и черные кроссовки.

Поисковики утверждают, что девочка может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Полина или вы видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU