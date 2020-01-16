«Она ушла с мужчиной»: пропавшую 10-летнюю девочку могли убить

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:26:12+03:00

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» по факту исчезновения четвероклассницы из Карасука

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В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 10-летней девочки, она пропала, выйдя из музыкальной школы в городе Карасуке.

— С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, — заявили КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.

К тому же нашлись свидетели, которые видели, как девочку уводил некий мужчина. Старшеклассники из Карасука запустили слухи о незнакомце, который вел мимо здания местной школы №5 пропавшую Алену. Пока эта информация не подтверждается и не опровергается.

— Эта девочка у нас в школе училась, учитель и директор смотрят на камеры и говорят, где-то часов в шесть вечера видели, как она мимо школы шла с мужчиной. Но это даже парень — где-то от 20 до 22 двух лет, не мужчина еще. Реально видно, что это она — шапка розовая, куртка пятнистая. И сейчас по камерам подтвердилось, что с мужчиной еще шла. Это написали какие-то девочки, такое сообщение им пришло в школьную группу, — рассказала ученица местной школы Ульяна.

Ранее приемный отец пропавшей десятиклассницы сообщал «КП-Новосибирск», что девочка пропала в промежутке с 15:20 до 16:30, хотя обычно могла дойти домой из музыкальной школы за 10 минут. Часть поисковиков опровергает слухи о записях с камер видеонаблюдения:

— Сейчас только что разговаривал со школой №5, нету там такой записи. Камеры все просматривали, нету там такой девочки, — сообщила активистка волонтерской группы жителей Карасука.

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ИСТОЧНИК KP.RU