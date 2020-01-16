«Она пугливая, боится темноты»: девочка с разными глазами загадочно пропала после встречи с приемным отцом

Фотография 10-летней Алены Кавталовой из райцентра Карасук облетела социальные сети и мессенджеры. «Потерялась девочка. Рост примерно полтора метра. Одета в куртку пятнистого цвета, розовую шапочку», — со снимка смотрит румяная школьница. Сотни взрослых сейчас пытаются ее найти, поиски не прекращали даже ночью. Кажется, сейчас весь маленький Карасук ищет ученицу четвертого класса. Добровольцы обходят дома и квартиры, облазят чердаки. А родители Алены не находят себе места. Приемный отец Евгений Кавталаев — последний, кто видел Алену. Он встретил ее около 15.20 возле музыкальной школы. В беседе с «КП-Новосибирск» он отметил, что ребенок неожиданно долго задержался на уроках.

ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА — РУЧКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОТЫ

— Я отправил Алену домой, а мы с женой пошли в отделение банка на улице Совхозная, 20, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кавталанов. — Дочка хорошо знает дорогу, идти всего 10 минут. Около 16:30 мы зашли домой, Алены не было — стали звонить одноклассникам, учителям, затем обратились в полицию. Алена обычно возвращалась домой засветло, она пугливая и боится темноты. Уехать из города сама не могла — мы с ней не ездили на маршрутках, она остановки не знает. С собой у нее телефона не было, только ручка и музыкальные ноты.

Как же так получилось, что маленький ребенок оказался на улице без мобильника? Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Новосибирск, что у девочки, которая воспитывается в приемной семье почти с рождения, на время забрали сотовый.

— Сотовый забрали родители накануне исчезновения как раз. Забрали в воспитательных целях: в телефоне много сидела, отвлекал от уроков, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Поэтому девочка потерялась без телефона.

Искали ребенка всю ночь, надеялись, что она на утро придет в школу, может, ночевала у кого-то из одноклассников, но в школе ее сегодня не было. Весь город на ушах стоит... По словам отца девочки, они осмотрели все подъезды, подвалы и чердаки в микрорайоне «Черемушки» Карасука и на близлежащих улицах, но девочки там не было. Утром к мужчине приехали кинологи из полиции — к поискам школьницы подключили ищеек.

ДЕВОЧКА С РЕДКИМИ ГЛАЗАМИ

Пропавшая Алена Кавталанова обладает достаточно редкой внешностью — белокурая малышка родилась с разными глазами: левый — карий, а правый — голубой. Родители не скрывали от Алены, что взяли ее из детского дома. Пьющую родную мать школьницы лишили родительских прав, а в графе отец стоял прочерк. В приемную семью Алена попала в два года. Растили девочку, как родную.

Евгений рассказывает, что дочка неплохо училась в четвертом классе и недавно даже улучшила оценки — принесла две «четверки» и «пятерку» в дневнике. В этом году пошла в музыкальную школу — ей нравилось петь и играть на фортепиано.

— Алена — общительная, но может нафантазировать или даже приврать, — признался КП-Новосибирск Евгений. — Ребенка могли приютить или даже спрятать: полицейские пошли в обход по квартирам, заходили внутрь и осматривали дома. Среди детей у нее врагов не было, а настоящую мать уже проверили полицейские, она не могла похитить ребенка. Пока у меня нет версии, где дочь, все за нее переживаем...

Мужчина сначала пытался искать ребенка только с помощью полиции — поиск в соцсетях начал неизвестный ему человек. Как сообщили в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», отец отказался от их помощи, в Карасуке итак много местных жителей помогают в розыске ребенка.

КП-Новосибирск следит за ходом поисков.

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