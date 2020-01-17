«Она сильно напугана»: палату девочки, найденной в Карасуке, охраняет полиция

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:15:07+03:00

Найденная 10-летняя девочка из Карасука рассказала родителям, что с ней произошло. Но пока, это тайна следствия.

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Волонтеры нашли пропавшую девочку из Карасука в подвале местного общежития на вторые сутки поисков. Сотни добровольцев искали ребенка по всему городу, многие не спали вторую ночь. Ближе к вечеру четверга, 16 января, появилась информация, что ребенка видели в общежитии. Там ее и нашли, в закрытом на замок подвале. В этом помогла собака кинолога Алексей Рассолов. Девочка была без сознания, истощена и обезвожена. Ее доставили в больницу. Вскоре она пришла в себя.

Утро в пятницу, 17 января, КП-Новосибирск пообщалась с отцом ребенка Евгением и узнала о том, что происходит с девочкой.

— Дочка в реанимации, в сознании, она потрясена и напугана. Но когда увидела маму, будто пришла в себя. Вчера врачи нам дали пообщаться минут 5-10. Сказали, что больше пока нельзя: дочка ослаблена. Но за это время Алена успела рассказать, что с ней произошло. Она сказала только нам. Следователи запретили рассказывать. Очень серьезная ситуация. Мы скоро поедем к ней в больницу. Сегодня ее будут допрашивать следователи, — рассказал КП-Новосибирск отец найденной школьницы.

Напомним, 10-летняя девочка пропала в Карасуке в среду 15 января. Почти двое суток ее искал почти весь город. Известно, что около 15:20 родители встретили четвероклассницу у отделения музыкальной школы и отправили девочку домой. Около 16:30 они вернулись и не обнаружили дочку дома. Стали звонить одноклассникам девочки, учителям и знакомым, но оказалось, что никто ребенка не видел.

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ИСТОЧНИК KP.RU