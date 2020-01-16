«Он смотрел ему в глаза!»: обнародованы кадры расстрела парня в торговом центре «Эдем»

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:22:26+03:00

Стрелок нашел своего соперника, Павла Гергерта, прячущимся в подсобке. Фото: из материалов уголовного дела

Мама погибшего парня показала фотографии из материалов уголовного дела, она просит его не закрывать, и продолжать расследование [заметка содержит кадры жестокого преступления, 18+]

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Мама погибшего полгода назад работника KFS Павла Гергерта передала КП-Новосибирск фотографии из материалов уголовного дела. Женщина специально обнародовала кадры расстрела своего сына, чтобы привлечь внимание к этому делу и не дать его закрыть. Убийца ее сына покончил с собой, но Олеся Гергерт считает, что понести ответственность должны охранники торгового центра «Эдем», которые пустили стрелка с оружием внутрь. Также она винит во всем девушку своего погибшего сына Леру, именно ее бывший парень из-за ревности устроил бойню в ТЦ.

Когда стрелок зашел в помещение, все сотрудники кафе разбежались, он не сразу нашел своего соперника. Фото: из материалов уголовного дела

— Она провоцировала их, заигрывала с обоими, — рассказала КП-Новосибирск Олеся Гергерт.

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Паша прятался в подсобке, часть ее двери - стеклянная: стрелок ее разбил и наставил оружие. Фото: из материалов уголовного дела

Все происходящее, начиная от того, как стрелок вошел через главный вход в ТЦ до расстрела парня, сняли камеры видеонаблюдения. КП-Новосибирск впервые публикует скриншоты с видео: фото восстанавливают картину того, что произошло в тот злополучный вечер и потрясло весь город.

Ружье было всего в полуметре от лица Паши, своем убийце он смотрел прямо в глаза. Фото: из материалов уголовного дела

— По кадрам видно, что сын мой забился в подсобку. Когда в него стреляли, он смотрел ему (стрелку — Ред.) в глаза, — говорит Олеся Гергерт.

Как только Паша вышел из подсобки, его убийца выстрелил, сначала раз, потом второй - уже в упор. Фото: из материалов уголовного дела

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ИСТОЧНИК KP.RU