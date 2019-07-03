«Я не виновата, но доказывать стаду бесполезно»: рассказ девушки, из-за которой ревнивый парень застрелил соперника в ТЦ «Эдем»

22-летний Максим из Новосибирска спланировал отчаянное убийство соперника. Он натренировался в тире, а перед Днем города под видом музыканта пронес ружье в торговый центр «Эдем» — знал, что чехол с «гитарой» проверять не будут. Поднялся в KFC и расстрелял сверстника — Павла, который работал в фаст-фуде. А потом держал оборону от спецназа. В конце покончил с собой. «Люблю тебя, солнышко», — эту запись Максим сделал у себя в соцсети перед тем, как устроить кошмар в «Эдеме». Поэтому мотив стал известен сразу: ревность.

В кафе торгового центра работала его бывшая девушка Лера. Там же — ее новый парень, который тем вечером был обречен.

У меня сотрудника застрелили - вооруженный преступник открыл огонь в Торговом центре Эдем .Видео: "Инцидент-Новосибирск"

— Эта дама вертела хвостом перед двумя парнями. Сын, насколько мне известно, ее отправил далеко: она встречалась с обоими сразу, как потом выяснилось, — упрекнула девушку мама погибшего Павла. Но Лера, из-за которой случилась беда, все это время хранила молчание. Закрыла свои профили в соцсетях, отказывалась общаться с журналистами. Для корреспондентов КП-Новосибирск девушка сделала исключение и ответила на несколько вопросов.

Последняя запись стрелка.Фото: СОЦСЕТИ

— Только я знаю, как было на самом деле, — начала разговор Валерия. — Пусть это останется при мне. Я не хочу грязи. Я хочу сохранить о них память. Про меня болтают пусть все, что хотят. Мне все равно на общественное мнение. Сейчас мне все равно на всех. А вот про них (Максима и Павла) я не позволю! Я хочу сейчас покоя для их родителей. Мы молодые и глупые. Вот, что произошло. Из-за этого... Максим (тот, кто стрелял — примечание редакции) был хорошим, заботливым, отзывчивым человеком, он просто не смог меня отпустить. Знаете, как бывает? Люди встречаются, но потом понимают, что это не твой человек. Он не мог меня отпустить. Пытался, но не смог. Вы думаете, я ничего не пыталась сделать? Поговорить с ним? Я очень переживала за него! Пашка все знал, но он не думал, что все так серьезно... Я не хочу грязи в соцсетях, люди разные, кто-то поймет это, кто-то нет. Я хочу лишь, чтобы их родных оставили в покое, не оскверняли память их обоих.

— Вы знали, что Максим назначал Паше встречу во дворе вашего дома (в день убийства он звонил сопернику, договорились встретиться в час ночи во дворе дома девушки, которую не могли поделить. Но до встречи во дворе дело не дошло. Парень написал то самое сообщение про «солнышко» и рванул в ТРК, прихватив «Сайгу» — Прим. ред.)?

— Знала. Знала, что это плохая идея, Пашу было сложно переубедить, но встречи не должно было быть.

«Виновна ли охрана «Эдема» в том, что посетитель пронес внутрь ружье?» - разбираем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— А вам Максим угрожал?

— Единственная угроза для меня была — его смерть.

Торговый центр, в котором произошла стрельба.Фото: СОЦСЕТИ

— Чувствуете себя виноватой?

— Я не виновата ни в чем! Кто знал, что так будет? Меня считают шлюхой, пусть, людям так проще будет, доказывать стаду бесполезно что-либо. Для родителей Паши я тоже — враг, это ясно.

— А для родителей Максима?

— Про них я ничего не скажу...

В конце беседы Лера призналась, что не может собраться с силами и выйти на работу: в то самое кафе, где погибли два близких ее человека: «Пока я не работаю, просто не могу...»

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ОФИЦИАЛЬНО

«Полицейские предложили ему выдать оружие и сдаться»

Вот как прокомментировали происшествие в ГУ МВД по Новосибирской области:

- Сегодня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой. На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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