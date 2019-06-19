2019-06-29T21:32:55+03:00
Происшествия

«Выстрелов пять, не меньше. До сих пор трясет»: в торговом центре Новосибирска «Эдем» неизвестный открыл стрельбу

ЧП произошло в новосибирском Академгородке, очевидцы говорят об одном раненном парне и заложниках
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Полицейские на месте ЧП. Фото: Инцидент НовосибирскПолицейские на месте ЧП. Фото: Инцидент Новосибирск
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Вечером в субботу, 29 июня, в новосибирском торговом центре эвакуировали посетителей из торгового центра «Эдем». Причина – вооруженное нападение.

- Неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC. Девушка работала за кассой, ее состояние в данный момент неизвестно, - со ссылкой на очевидцев сообщает во «ВКонтакте» группа «Инцидент Новосибирск».

Впрочем, по данным КП-Новосибирск, стреляли все-таки не в девушку, а в парня. И молодой человек выжил. На этом настаивают и другие очевидцы:

- Чувак из ревности завалил другого чувака, две девушки, сотрудницы KFC спрятались в туалете, а он сидит рядом с ними, - написала в соцсетях одна из девушек.

Другие очевидцы пишут о том, что торговый центр оцеплен.

- Приехало еще два наряда. Видно, что надевают жилеты, дубинки берут. Либо он кого-то забрал в заложники, либо отстреливается, - звучат на видео слова девушек, которые находятся рядом с торговым центром.

«Сели на сеанс 20.20 «Анабель», в 22.10 в зал номер 3 забежала девушка и крикнула: «пожалуйста, выходите, у нас эвакуация»! Мы толпой вышли, спускались по лестнице. Вышли через разбитую дверь на первом этаже с обратной стороны от входа, выстрелов не слышали, народ выходил спокойно, без паники», - написала в группе «АСТ-54» Катерина Канн.

«Есть огнестрельное ранение в живот. Заложники. Ведутся переговоры. Вроде, ранена работница KFC. Более сказать не могу. Информацию по рации полиции очень плохо слышно было. Они эвакуировали всех из ТЦ. Ведут переговоры. Скорая помощь на месте», - написала Алина Гончарова.

КП-Новосибирск удалось связаться с одним из очевидцев Арсением Литвиным.

- Была стрельба как раз в тот момент, когда я магазин свой закрывал. Выстрелов пять, не меньше. Выбегали бегом. Меня до сих пор трясет от страха. Без успокоительного сегодня не усну. Магазин, где я работаю, на 3-м этаже находится. Очень сильное эхо было, поэтому сходу понять, на четвертом, или на третьем стреляют, было сложно. Уже на улице я услышал из разговоров, что на 3-м этаже рядом с KFC стреляли, - рассказал КП-Новосибирск Аресений.

В пресс-службе областного управления МВД сведения о заложниках пока не подтверждают и не опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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