«Неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC»: в новосибирском торговом центре совершено вооруженное преступление

СЕГОДНЯ 19:26 2019-06-29T19:26:51+03:00

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем». Пострадала женщина, о ее состоянии неизвестно

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В Новосибирске неизвестный открыл огонь в Торговом центре «Эдем». По данным группы «Инцидент-Новосибирск», вооруженный человек выстрелил в сотрудницу фаст-фуда.

«В торговом центре «Эдем» в Новосибирском Академгородке произошла стрельба. По сообщению очевидцев неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC. Девушка работала за кассой, ее состояние в данный момент неизвестно», - сообщает паблик.

На место происшествия приехала полиция. КП-Новосибирск выясняет подробности.

У меня сотрудника застрелили - вооруженный преступник открыл огонь в Торговом центре Эдем .Видео: "Инцидент-Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU