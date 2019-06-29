«Неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC»: в новосибирском торговом центре совершено вооруженное преступление
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем». Пострадала женщина, о ее состоянии неизвестно
На место происшествия приехала полиция. ФОТО: "Инцидент-Новосибирск"
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В Новосибирске неизвестный открыл огонь в Торговом центре «Эдем». По данным группы «Инцидент-Новосибирск», вооруженный человек выстрелил в сотрудницу фаст-фуда.
«В торговом центре «Эдем» в Новосибирском Академгородке произошла стрельба. По сообщению очевидцев неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC. Девушка работала за кассой, ее состояние в данный момент неизвестно», - сообщает паблик.
На место происшествия приехала полиция. КП-Новосибирск выясняет подробности.
У меня сотрудника застрелили - вооруженный преступник открыл огонь в Торговом центре Эдем .Видео: "Инцидент-Новосибирск"
ИСТОЧНИК KP.RU