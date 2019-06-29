2019-06-29T22:12:27+03:00
Происшествия

Ходил в тир и тренировался на зомби: что известно о парне, устроившем стрельбу в ТЦ «Эдем» из-за девушки

Молодой человек явился в новосибирский торговый центр с оружием, чтобы разбить любовный треугольник, в который попал
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Молодой человек устроил кошмар в торговом центре из-за ревности.Молодой человек устроил кошмар в торговом центре из-за ревности.Фото: СОЦСЕТИ
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«Люблю тебя, солнышко». Так написал в соцсети 22-летний Максим. Прикрепил фотографию девушки и взял ружье. С ним отправился в торговый центр.

В субботний вечер в «Эдеме» было полно людей. Кто-то ходил по магазинам, кто-то был в кинотеатре. В это время пришел Максим, и раздались выстрелы.

- В 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека, - отрапортовал региональный главк МВД. - В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и ближе к полуночи покончил с собой.

Последняя запись стрелка. Фото: СОЦСЕТИ

Последняя запись стрелка.Фото: СОЦСЕТИ

Максим был с законным ружьем – «Сайгой», зарегистрированным на его имя. Мотив стрелка уже известен. Ревность.

Максим был влюблен. Возможно, «солнышко» стало светить другому. Девушка как раз работала в кафе, где раздались выстрелы. Для ревнивца оружие не было в новинку. Как стало известно КП-Новосибирск, молодой человек прошел срочную службу в армии.

- Мотострелковые войска в учебке в Чите. Механик водитель БМП, - рассказал КП-Новосибирск один из сослуживцев.

Молодой человек умел обращаться с оружием: он отслужил в армии. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек умел обращаться с оружием: он отслужил в армии.Фото: СОЦСЕТИ

Еще о Максиме известно, что увлекался компьютерной игрой. «Dayz» - так называется игровой мир про выживание людей среди зомби.

«Действие игры происходит в вымышленном постсоветском государстве Черноруссия, жители которого в результате некоего катаклизма превратились в агрессивных зомби. Управляемый игроком персонаж должен выжить во враждебном окружении, избегая врагов и добывая в заброшенных зданиях оружие, еду и другие припасы. Одновременно с ним на той же карте действуют и другие игроки; каждый игрок вправе убивать персонажей других игроков, избегать их или объединяться с ними в группы для совместного выживания», - так описана игра в Википедии.

Впрочем, Дмитрий – партнер Максима по игре – уверяет, что виртуальный мир не мог повлиять на роковое решение товарища. Говорит, что тот больше думал об учебе. Да и в принципе парня характеризуют, как довольно спокойного. Но ревность, видимо, сильно его изменила. К преступлению он готовился, а еще тренировался в тире. Видео с тренировок выкладывал в «Инстаграм».

Он умел обращаться с оружием! Тренировка в тире нападавшего на ТЦ "Эдем".

- Честно говоря, я в шоке. Никогда не думал, что он на такое способен, - прокомментировал КП-Новосибирск один из его знакомых.

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«Все очень просто. Не поделили девушку» — так объяснили поступок стрелка те, кто знаком с ситуацией (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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