Стрельба в ТЦ «Эдем» Академгородка: ревнивец открыл огонь из-за измены, а потом покончил с собой

ЧП случилось в ТЦ «Эдем» поздним вечером, когда магазины уже закрывались, а в кинотеатрах шли последние сеансы.

— Сотрудница кинотеатра вбежала в зал, выкрикнула что-то о срочной эвакуации и убежала в другой кинозал, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Годырева, которая пришла в торговый центр на фильм. — Я пошла за толпой, спустилась по лестнице и вышла через разбитую дверь эвакуационного выхода. Ее, видимо, разбили молотком во время эвакуации другие посетители.

Один из сотрудников магазина вспоминает, что на часах было примерно 22.05. В это время и раздались выстрелы. Он как раз закрывал свой магазин:

— Очень сильное эхо было, поэтому сходу понять, на четвертом или на третьем стреляют — было сложно, — рассказал КП-Новосибирск Арсений. — Мы побежали к выходу.

Оказалось, стреляли возле касс KFC — это третий этаж. С ружьем на фудкорт пришел молодой человек.

Место происшествия.Фото: СОЦСЕТИ

— Причина — ревность, — рассказал КП-Новосибирск очевидец. — Он пришел с ружьем. Отстрелил руку парню (тот погиб и был обычным посетителем, а не работником KFC, как писали ранее — Ред.).

Очевидцы рассказывают, что девушки, которые были в KFC, побежали от стрелка прятаться в туалете. Тот кинулся за ними следом, уселся возле уборных и стал ждать... В это время к торговому центру съехались полицейские. Начался штурм.

— Во время штурма стрелявший покончил с собой, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

У меня сотрудника застрелили - вооруженный преступник открыл огонь в Торговом центре Эдем .Видео: "Инцидент-Новосибирск"

— Все очень просто. Не поделили девушку. Парень выстрелил в другого парня, девушка жива, а вот парни — нет, — пишут в соцсетях.

Последняя запись стрелка.Фото: СОЦСЕТИ

Перед тем, как пойти на преступление, молодой человек написал у себя на стене во «Вконтакте»: «Люблю тебя, мое солнышко», выложил фотографию девушки, а себе на аватарку поставил черный квадрат. Похоже, кошмарный план с убийством он тщательно готовил...

ОФИЦИАЛЬНО

«Полицейские предложили ему выдать оружие и сдаться»

Вот как прокомментировали происшествие в ГУ МВД по Новосибирской области:

- Сегодня в 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, граждане эвакуированы из кафе. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой. На месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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