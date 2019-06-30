«Перед этим еще хотел застрелить гаишника»: близкие рассказали, как вел себя стрелок из «Эдема» перед трагедией

Источник рассказал КП-Новосибирск новые подробности, касающиеся стрельбы в торговом центре «Эдем» в Академгородке. Напомним, вечером в субботу молодой человек пришел к кафе «KFC» с оружием, чтобы разбить любовный треугольник, в который попал. Парень убил соперника, а после покончил с собой.

Люди, близкие к окружению семьи, сообщили, что 22-летний Максим некоторое время назад планировал совершенно другое убийство.

— Пару месяцев назад он дал взятку гаишнику: 40 тысяч рублей, чтобы тот сделал ему водительское удостоверение. Сотрудник деньги взял, но просьбу не выполнил. Максим разозлился и сказал, что убьет его. Никто, конечно, не поверил, в серьезность намерений, но вскоре парень купил ружье. Пришлось повозиться с документами, с этой покупкой все не так просто оказалось. Тем не менее — оружие появилось в его доме. Первое обещание — убить гаишника, он не довел до конца, но случилась другая трагедия, — рассказал источник.

Полицейские оцепили торговый центр и вели переговоры со стрелком, предлагали ему сдать оружие и сдаться.Фото: СОЦСЕТИ

По словам близких, Максим встретил свою девушку на сайте знакомств в прошлом году. Скоро пара должна была отметить свою первую значимую дату, но не случилось. Листая ленту личного аккаунта Максима в «Инстаграме», не верится, что такая трагедия могла случиться в этой паре. Двое молодых людей на фото обнимают друг друга, держатся за руки, чокаются бокалами с шампанским. Как сообщают близкие, Максим красиво ухаживал, дарил цветы, всячески проявлял внимание. Но юная особа якобы не оценила нежных чувств и вскоре ушла к другому.

Последняя запись стрелка.Фото: СОЦСЕТИ

— Для Максима это была трагедия. В последние дни перед тем, как он пошел в «Эдем», он перестал есть, все время сидел дома в телефоне. На работу не ходил, — рассказал один из близких парня КП-Новосибирск. — В субботу он звонил сопернику, договорились встретиться в час ночи во дворе дома девушки, которую не могли поделить.

Но до встречи во дворе дело не дошло. Парень написал трогательное сообщение в соцсетях: «Люблю тебя, солнышко», прикрепил фотографию возлюбленной и рванул в ТРЦ, прихватив с собой боевое оружие.

Известно, что парень жил в микрорайоне «Стрижи», а это совсем другая сторона города. С оружием он преодолел приличное расстояние, чтобы нанести решительный удар. Максима не остановило и то, что в выходной в торговом центре было много людей, особенно в популярном среди молодежи кафе, где все и произошло. Туда он явился неслучайно: в кафе работала его бывшая девушка, а в момент, когда туда пришел Максим, был и его соперник. Вооруженный парень выстрелил в обидчика. Тот скончался. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и ближе к полуночи покончил с собой.

Как сообщают знакомые Максима, оружие не было ему в новинку: молодой человек прошел срочную службу в армии. По словам сослуживца, это были мотострелковые войска в учебке в Чите.

Молодой человек умел обращаться с оружием: он отслужил в армии.Фото: СОЦСЕТИ

Также о том, что Максим владел оружием свидетельствует видео из тира, где парень тренировался незадолго до трагедии. Ролик он разместил в своих соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717469" frameborder="0"></iframe> Он умел обращаться с оружием! Тренировка в тире нападавшего на ТЦ "Эдем".

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