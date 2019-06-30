2019-06-30T20:09:44+03:00
Общество

«Она встречалась с обоими сразу»: монолог матери парня, которого расстреляли в ТЦ «Эдем»

Олеся Гергерт считает, что в гибели ее сына виноват не только преступник, но и ветреная девушка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мать убитого парня почти сутки не знала, что с ее сыном. Фото: соцсетиМать убитого парня почти сутки не знала, что с ее сыном. Фото: соцсети
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Несмотря на тяжелое горе, мама Павла Гергерта, погибшего в ТЦ «Эдем» от выстрела ревнивого сибиряка, пообщалась с «КП-Новосибирск».

— Я просто не хочу, чтоб мой сын был легендой по Новосибирску, что пострадал от одной ..... Мне очень тяжело. Судя по переписке, эта дама вертела хвостом перед двумя парнями. Сын, насколько мне известно, ее отправил далеко: она встречалась с обоими сразу, как потом выяснилось. Вчера сын не выходил на связь, не пришел домой ночевать. Обычно Паша всегда звонит. А тут телефон доступен, никто не отвечает. У меня было плохое предчувствие, но гнала от себя жуткие мысли, убеждала — он просто потерял телефон. Утром хотела идти подавать в розыск. К обеду мне чужие люди в соцсетях сообщили, что моего сына больше нет в живых… Павел был старшим ребенком в семье, всего — их трое у меня, было… Самому младшему сейчас три года. Сейчас в моей голове бардак, трудно говорить, плохо себя чувствую. У Паши все было хорошо: он закончил химколледж имени Д.И.Менделеева, отдал документы на заочное обучение, дополнительно проходил разные курсы. На работе шел на повышение. Сидел на чемоданах: должен был 7 июля лететь в Анапу в командировку, но не случилось…

Напомним, в субботу, 29 июня, в ТЦ «Эдем» в популярном среди молодежи кафе молодой сибиряк в порыве ревности застрелил соперника: парень скончался на месте, а стрелок покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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