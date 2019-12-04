«Мишка, вернись! Я жду тебя»: мама пропавшего студента через «Комсомолку» обратилась к сыну

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-04T16:52:26+03:00

Женщина сквозь слезы говорит, что ждет его дома

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Екатерина Ермолаева — мама новосибирского студента Михаила Ермолаева, пропавшего больше недели назад. Напомним, парень расстался с девушкой и перестал выходить на связь. В разговоре с подругой он обещал прыгнуть с моста. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку.

Мама Миши не находит себе места. Говорит, что первые дни еще держалась, а сейчас силы ее покидают. Она вынуждена сидеть дома и ждать вестей, потому что у нее грудной малыш. Младшему сыну всего четыре месяца. Екатерина говорит, что каждое она не ходит в магазин и оставляет дверь открытой, вдруг Миша придет. Через КП-Новосибирск мама обратилась к сыну. Она уверена, что он жив.

— Миша, Мишенька, сынок! Вернись пожалуйста домой, я тебя умоляю вернись! Я тебя очень люблю и жду! Пойми, я не представляю себе жизни без тебя! Ты мой самый близкий и родной человек! Мишка, пожалуйста вернись! Я жду тебя...

Миша высокого роста — 180 сантиметров. На нем были куртка до колен, штаны и кроссовки — все черного цвета.

Из особых примет — модная прическа: бока выстриженные, сверху хвостик. На лице на верхней губе шрам, поцарапала кошка.

Вех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Михаила Ермолаева, просят сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU