Жалко «бэшку»: в Новосибирске загорелась припаркованная иномарка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-04T15:51:51+03:00

Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Виктора Уса в Кировском районе города. Фото: Кадр из видео

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В Новосибирске загорелся припаркованный во дворе дома автомобиль. Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Виктора Уса в Кировском районе города.

— Во дворе дома загорелся припаркованный «BMW 728i». Возгорание произошло в моторном отсеке, пламя значительно повредило салон автомобиля, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Тушить горящую машину быстро приехали пожарные. В результате случившегося никто не пострадал.

В комментариях под постом некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной пожара могла стать техническая неисправность авто:

— Наверное, проблемы с проводкой. Этот седан еще в 80-х был выпущен.

— Жалко «бэшку», конечно. Но это не удивительно, учитывая год ее выпуска.

— В этих машинах электрика была плохая даже в их лучшие годы, что уж говорить о том, что с ними сейчас, — пишут люди.

В Новосибирске загорелась припаркованная иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU