Жалко «бэшку»: в Новосибирске загорелась припаркованная иномарка
В Новосибирске загорелся припаркованный во дворе дома автомобиль. Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Виктора Уса в Кировском районе города.
— Во дворе дома загорелся припаркованный «BMW 728i». Возгорание произошло в моторном отсеке, пламя значительно повредило салон автомобиля, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Тушить горящую машину быстро приехали пожарные. В результате случившегося никто не пострадал.
В комментариях под постом некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной пожара могла стать техническая неисправность авто:
— Наверное, проблемы с проводкой. Этот седан еще в 80-х был выпущен.
— Жалко «бэшку», конечно. Но это не удивительно, учитывая год ее выпуска.
— В этих машинах электрика была плохая даже в их лучшие годы, что уж говорить о том, что с ними сейчас, — пишут люди.
В Новосибирске загорелась припаркованная иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU