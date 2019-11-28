2019-11-28T10:33:25+03:00
Общество

«Он этого не хотел»: новосибирский студент пропал после расставания с девушкой

Раньше он никогда не уходил из дома
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Михаил Ермолаев пропал после разговора со своей девушкой. Фото: «Лиза Алерт»Михаил Ермолаев пропал после разговора со своей девушкой. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска пропал 18 -летний Михаил Ермолаев. Молодой человек учится на втором курсе Новосибирского архитектурного строительного колледжа и живет в общежитии. Сам парень из Тогучина.

Мама Миши Екатерина Ермолаева рассказала КП-Новосибирск, что сын на выходных приезжал домой, в Тогучин. В понедельник, 25 ноября, он весь день был на учебе, а вечером перестал выходить на связь. Недавно в семье родился малыш, ему всего четыре месяца, мама сильно переживает, где может находится ее старший ребенок.

— Миша расстался с девушкой. Он этого не хотел, — рассказывает мама. — Куратор группы говорит, на учебе был как обычно. Известно, что после учебы он с девушкой разговаривал долго по телефону и после этого пропал.

Его девушка также из Тогучина. По словам мамы Миши с ней он на связь тоже не выходил. Телефон парня выключен.

Михаила Ермолаева ищут уже четверо суток.

— В общежитии не появлялся, друзья ничего не знают, с собой ничего не взял, ранее не пропадал. Работает полиция, в больницах — нет, распространяем ориентировку в сети, прозваниваем медучреждения, собираем информацию от горожан, ищем тех, кто видел парня, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Миша высокого роста — 180 сантиметров. На нем были куртка до колен, штаны и кроссовки — все черного цвета.

Из особых примет — модная прическа: бока выстриженные, сверху хвостик. На лице на верхней губе шрам, поцарапала кошка.

Вех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Михаила Ермолаева, просят сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

Новосибирцы пытаются помочь в поисках парня и сообщают о том, если видели похожих молодых людей.

— К нам заходил молодой человек по описанию одежды, но прическу не видно, так как он был в шапке натянутая на лоб. Просил любую подработку чтоб ему оплатили в размере 300 рублей, чтоб уехать в Барабинск.

Мама Михаила сказала, что у ее сына не было проблем с речью.

Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Альфа-Банке стартовала «черная пятница» для бизнеса
«Это может быть смертельным»: эксперты рассказали о влиянии снюсов на организм детей
Полицейские начали проверку после избиения девочки, униженной на чаепитии
Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля
«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
«Ей пол мыли?»: покупатели возмутились замызганным футболкам на вешалках популярного спортмагазина
«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин
«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом
Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы
Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком
Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто
Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь
В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили
«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной