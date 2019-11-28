«Он этого не хотел»: новосибирский студент пропал после расставания с девушкой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-28T10:33:25+03:00

Раньше он никогда не уходил из дома

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В Ленинском районе Новосибирска пропал 18 -летний Михаил Ермолаев. Молодой человек учится на втором курсе Новосибирского архитектурного строительного колледжа и живет в общежитии. Сам парень из Тогучина.

Мама Миши Екатерина Ермолаева рассказала КП-Новосибирск, что сын на выходных приезжал домой, в Тогучин. В понедельник, 25 ноября, он весь день был на учебе, а вечером перестал выходить на связь. Недавно в семье родился малыш, ему всего четыре месяца, мама сильно переживает, где может находится ее старший ребенок.

— Миша расстался с девушкой. Он этого не хотел, — рассказывает мама. — Куратор группы говорит, на учебе был как обычно. Известно, что после учебы он с девушкой разговаривал долго по телефону и после этого пропал.

Его девушка также из Тогучина. По словам мамы Миши с ней он на связь тоже не выходил. Телефон парня выключен.

Михаила Ермолаева ищут уже четверо суток.

— В общежитии не появлялся, друзья ничего не знают, с собой ничего не взял, ранее не пропадал. Работает полиция, в больницах — нет, распространяем ориентировку в сети, прозваниваем медучреждения, собираем информацию от горожан, ищем тех, кто видел парня, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Миша высокого роста — 180 сантиметров. На нем были куртка до колен, штаны и кроссовки — все черного цвета.

Из особых примет — модная прическа: бока выстриженные, сверху хвостик. На лице на верхней губе шрам, поцарапала кошка.

Вех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Михаила Ермолаева, просят сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

Новосибирцы пытаются помочь в поисках парня и сообщают о том, если видели похожих молодых людей.

— К нам заходил молодой человек по описанию одежды, но прическу не видно, так как он был в шапке натянутая на лоб. Просил любую подработку чтоб ему оплатили в размере 300 рублей, чтоб уехать в Барабинск.

Мама Михаила сказала, что у ее сына не было проблем с речью.

Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU