СК проводит проверку после исчезновения новосибирского студента

СЕГОДНЯ 03:04 2019-12-04T03:04:20+03:00

На связь парень перестал выходить после того, как расстался со своей девушкой

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О Михаиле Ермолаеве ничего неизвестно уже больше недели. Он пропал еще 25 ноября.

Сейчас за дело взялись новосибирские следователи. Они проводят проверку. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

Михаил Ермолаев высокого роста — 180 сантиметров. На нем были куртка до колен, штаны и кроссовки — все черного цвета. Из особых примет — модная прическа: бока выстриженные, сверху хвостик. На лице на верхней губе шрам, поцарапала кошка.

Напомним, что перед тем, как он пропал, парень разговаривал по телефону со своей девушкой. Она приняла решение расстаться с Мишей. Во время разговора парень пообещал: не вернешься — ищи меня под мостом, мертвым. Известно, что молодой человек учится на втором курсе Новосибирского архитектурного строительного колледжа. Сам парень из Тогучина.

Вех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Михаила Ермолаева, просят сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU