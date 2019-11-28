«Он просил меня вернуться, но я сказала, что не могу больше встречаться»: девушка пропавшего студента вспомнила последний разговор с ним

18-летнего Михаила Ермолаева ищут уже четыре дня. Главная примета — длинные волосы, особая деталь — расстроен из-за расставания с девушкой. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с той, из-за которого Миша не вернулся домой.

Парень пропал в понедельник, 25 ноября. На выходных съездил к маме в Тогучине. В понедельник пошел как обычно на пары: Михаил учится в архитектурном строительном колледже на втором курсе. Но в общежитие вечером он так и не вернулся, на связь с родными больше не выходил.

Мама характеризует своего сына, как бесконфликтного, любой спор «разрулит» разговором, без кулаков. Может сыну не хватало внимания, ведь в семье появился малыш и мама была увлечена заботами о младенце.

Перед тем, как исчезнуть он долго разговаривал со своей девушкой. Она и рассказала «Комсомолке», что именно стало причиной исчезновения Миши.

— Я решила с Мишей расстаться. Вместе мы были почти два года. Все это время он был в депрессии, не хотел жить и постоянно об этом говорил. У него не было жизненной цели. Я просила много раз его маму поговорить с ним об этом, но, видимо, она тоже не смогла достучаться до него, — рассказала КП-Новосибирск девушка. — В какой-то момент я поняла, что тоже впадаю в депрессию, отношения стали токсичны, я решила уйти.

По словам мамы Михаила, у молодых людей были непростые отношения между собой:

— Там сначала он хотел уйти, мол, устал. Она бегала и плакала, он вернулся. Потом буквально через пару недель она решила уйти, начала с другим гулять, заявила, что не любит больше Мишу, он бегал и плакал. Она то вернется, то уйдет опять. То погуляет с ним, то нет. Но как девушка мне потом объяснила, она так делала, потому что сын говорил, что что-то с собой сделает, — рассказала КП-Новосибирск мама студента Екатерина Ермолаева.

Перед тем, как Миша пропал, молодые люди снова обсуждали свои отношения. Во время разговора парень пообещал: не вернешься — ищи меня под мостом, мертвым.

— Он просил меня вернуться, я сказала, что могу общаться с ним и помогать, если надо, но встречаться как девушка больше не могу, — говорит сибирячка. — Когда я говорила с ним по телефону, я одновременно писала его маме, ввела ее в курс дела. Она ему звонила успокоить, но он сбрасывал ее. Я думаю, он это сделал. То, что обещал. В Новосибирске, также как и в Тогучине ему идти не к кому, у Миши немного друзей. А его, который день уже не могут найти...

Последний пост на странице парня. Фото: соцсети.

Сейчас девушка сильно переживает, признается, что нелегко говорить. Когда Миша пропал, она пыталась с ним связаться.

— Он всегда сидел через приложение «Vk coffee», это невидимка. Он может читать сообщения, но они будут висеть непрочитанными, и он не будет онлайн. Я ему писала, что все возможно изменить, просила вернуться, но это осталось без ответа. Я уверена, что если у него был телефон, он не оставил бы этого без внимания, — рассказывает сибирячка.

Девушка Миши сейчас не находит себе места, уверена, что случилось самое плохое. Но, если Миша жив, она очень просит его вернуться и изменить отношения к лучшему.

В Инстаграме у парня на аватарке стоит фотография его девушки. А последний пост рисует совсем печальную картину: на фото студент в автобусе снимает реку и пишет: «Я думал реки замерзли уже»…

КП-Новосибирск будет следить за ходом поисков студента.

ВАЖНО

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Ермолаева, просят обратиться в полицию или связаться с поисковиками по тел. 8-800-700-54-52.

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