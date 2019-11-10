Обращались даже к экстрасенсам: главный по розыску в региональном МВД рассказал, как ищут людей

Официально подразделение называется так: отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц. Среди своих сотрудников называют проще: розыскники. Ищут всех, и тех, кто пропал без вести, и преступников. Выясняют данные о неопознанных трупах. О закулисье службы мы беседуем с начальником отдела Евгением Чуйко.

- Евгений Васильевич, насколько часто в нашем регионе пропадают люди?

- Если говорить о тех, кто действительно исчез - вот был человек, и вот его нет - таких меньше. Люди ведь как теряются для близких? У кого-то планы поменялись, а человек никого не поставил в известность. У кого-то просто телефон сел. А родные переживают и обращаются в полицию. Из 10 человек примерно 7 находятся в ближайшие два-три дня. На текущий момент с учетом лиц, которых не нашли в прошлые годы, мы не знаем где находятся 504 пропавших без вести человека.

- Итак, большинство находится быстро. Если не брать во внимание тех, кто просто вовремя не позвонил родным, как теряются еще? Что происходит, например, с детьми?

- Есть ушедшие из дома. У кого-то уже и опыт имеется, сбегал и раньше. Но если он и десять раз сбегал, его возвращали, это не значит, что и на одиннадцатый раз с ним все будет нормально. Искать надо, и мы это делаем. Но с такой категорией нам проще: ребенок, скорее всего, говорил о своих планах одноклассникам, как правило, можно предположить его маршрут.

- Волонтеры часто участвуют в розыске детей?

- Да. Очень помогают волонтеры, также мы обращаемся за помощью к жителям, даем ориентировки, чтобы они оглянулись и обратили внимание: нет ли этого ребенка рядом? Тут, правда, есть и обратная сторона. Так как люди постоянно видят наши ориентировки, иногда складывается впечатление, что пропавших без вести становится больше, начинается паника.

- Как часто выясняется, что пропавший стал жертвой преступления?

- К счастью, не много таких фактов. Как правило, это истории с исчезновением с крупной суммой денег или при продаже автомобиля. В таких случаях возбуждается уголовное дело. В этом году – девять таких уголовных дел, из них реально стали жертвами преступления шесть человек. При условии, что у нас в розыске в текущем году пропавших без вести находилось 1188 человек, сами можете посчитать, какой это процент. -10 лет назад в Академгородке пропала девушка. Известно, что Ирина Сафонова вошла в подъезд дома, и больше ее не видели.

- Да, и она не найдена. Когда люди теряются в природной среде, например, в лесу, то понятно, что человек мог заблудиться. Но в этом случае…Мы продолжаем искать Ирину.

- Есть популярный стереотип, что заявлять в полицию о пропавшем без вести можно лишь через трое суток…

- В течение трех дней принимается решение о возбуждении уголовного дела, или об отказе. Может, поэтому народ заблуждается. Обращаться надо сразу.

- Не доводилось ли сотрудникам обращаться за помощью. К экстрасенсам?

- Были такие случаи, но не были ни одного факта, чтобы они точно подсказали, где человек. Говорят такими обтекаемыми фразами, которые и я могу сказать: «Найдете, но попозже». Либо откровенно дезинформируют.

- Давайте коснемся и беглых преступников. Не случалось ли такого, чтобы, например, меняли пол, или внешность?

- Пол менял один. Еще до преступления. А когда совершил, мы начали его искать. Тогда - как девушку. Беседовали с ее знакомыми, родными. И не могли сначала понять, как так: был в семье один человек с этой фамилией, а потом возник другой – другого пола. Потом выяснили. Чтобы внешность меняли хирургически – такого не помню. Но, бывает, отращивают бороду, усы, меняют прическу, документы делают поддельные.

- Евгений Васильевич, желаем вам, чтобы даже самые хитрые преступники попались и дали признания. И чтобы не терялись дети. С праздником вас!

КП-Новосибирск также поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с праздником!