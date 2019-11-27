Отмороженных малолеток, избивавших новосибирских школьников, поймала полиция

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-27T08:35:59+03:00

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Банде малолеток, измывавшихся над новосибирскими школьниками, не удалось остаться безнаказанной. Напомним, отморозки избивали детей и снимали это навидео, а потом ролики выкладывали в соцсети. При этом они абсолютно ничего не боялись и даже не пытались скрыть своих лиц. Собственно, благодаря опубликованным кадрам банду и вычислили полицейские:

- Сейчас все лица, которые были в роликах, установлены: их допрашивают сотрудники полиции, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кто именно эти подростки, сколько им лет, в интересах следствия пока не раскрывается.

КП-Новосибирск подробно писала о том, что отморозки держали в страхе детей в Калининском районе как минимум год. Они избивали их, у одного из подростков вымогали деньги и отобрали телефон. Дошло до того, что сибирячке пришлось водить своего сына-девятиклассника за ручку в школу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746258" frameborder="0"></iframe> Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

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Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе

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ИСТОЧНИК KP.RU