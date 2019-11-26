«Бьют по голове и смеются»: отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети

- Пацаны, отходите, - кричит кто-то из мальчишек. Но поздно: за ними начинается погоня. Двух школьников догоняют озверевшие подростки и начинают бить ногами по всему телу.

- В голову, сильнее бей, - советует кто-то из нападавших.

- Ты мне нос сломал, - пытается закрыть лицо руками пострадавший мальчишка, стоя на коленях.

Видео с жуткими драками в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовала сибирячка Ирина: своей фамилии женщина попросила не называть. Ее родственник – девятиклассник Ваня (имя изменено – прим. авт.) – один из пострадавших от рук отмороженной банды подростков. На этих роликах самого парнишки нет, но именно Ваня нашел видео в соцсетях и опознал обидчиков. Мама Вани уже написала заявление в полицию, а Ирина в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск рассказала о подробностях нападения на девятиклассника.

- Впервые на Ваню напали год назад: ему тогда 13 лет было. Они на него толпой напали, отобрали телефон, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. – Потом начали вымогать деньги: сначала 500 рублей, потом 600 рублей. Давали даже номера карт, на которые переводить деньги: Ваня два раза им перевел. А сейчас они требуют с него 4 тысячи. Мама Вани пыталась этих отморозков выследить, но без толку. Будто никто их не знает…

- Как сейчас родные пытаются защитить Ваню?

- До смешного доходит: в свой выходной мама водит Ваню за ручку в школу, чтобы с ним ничего не случилось. Хоть парень и учится в девятом классе, но он боится выходить из дома, боится оказаться с проломленной головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746258" frameborder="0"></iframe> Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе.

Родные школьника говорят, что пострадавших, как минимум, трое. Но имен мальчишек, избиение которых попало на видео, ни сам Ваня, ни его родные не знают.

- Все происходит точно в «Сосновом бору»: эту тропинку я очень хорошо знаю, часто гуляю там с детьми, - говорит Ирина. - И видно, что они прямо пинают по лицу, по глазам, швыряют в разные стороны, бьют с ноги в грудную клетку. И при этом все снимают на видео.

- Что сам Ваня говорит о пострадавших?

- На вид им 16 – 20 лет. Они будто специально выбирают мальчишек послабее, которым лет 13-14…

- В полицию вы уже обращались?

- Да, мы написали заявление. Сказали, будут их искать…

КП-Новосибирск просит связаться с редакцией пострадавших от банды подростков: позвонить нам можно по тел. 8-913-068-56-72.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746265" frameborder="0"></iframe> Отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе

Они избивают детей, которые младше и слабее, и вымогают у них деньги (подробнее).

Это их тренер научил?! Подростки, которые избивали школьников и снимали это на видео, оказались спортсменами

Подростки, которых сейчас допрашивают в полиции, занимались в патриотическом клубе, мечтали стать десантниками, увлекались карате, панкратионом... Их спортивный инструктор Вадим К., который и обучал парней всяким приемчикам, не хочет общаться с журналистами. И очень жалеет воспитанников. Говорит, переживает за них, как за родных сыновей.

- Вот представьте: ваш сын ходит в спортивно-бойцовский клуб. Потом попадает в какую-то неприятную историю на улице. Как вы думаете, что он будет чувствовать? Мало ли, какие бывают ситуации, улица есть улица. И что будет чувствовать человек, когда от него все откажутся? (подробнее)

«В сериалах показывают, как правильно нанести увечья» - ЧП в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы

Вера Ганзя, которая была директором школы в Барабинске, считает, что проблема – в соцсетях и жестоких фильмах (подробнее)

Как футбольные фанаты: в Сети появилось еще одно видео, где барабинские подростки избивают школьника

У барабинских следователей на руках появилось третье видео, оно станет вещдоком против подростков, которые избивали школьников и снимали свои похождения на мобильники (подробнее).