Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-26T19:43:32+03:00

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Банда неизвестных подростков уже год терроризирует школьников Калининского района. Они избивают детей и вымогают у них деньги.

— На одном из видео они пинают ребенка с размаху ногой по лицу. На другом так сильно пинают в грудную клетку, что мальчик начинает задыхаться, — цитирует паблик «Инцидент Новосибирск» слова местной жительницы. — Еще есть информация, что они могут головой о поребрик ударить. Ищут всегда кого-нибудь помладше и послабее. «Трясут» их, вымогают деньги. Это все длится уже год, если не больше.

Они избивают детей и вымогают у них деньги. Фото: Кадр из видео

По словам женщины, все происходит в районе улицы Богдана Хмельницкого, во дворах за ДК «Горького». Замечали подростков и на улице 25 лет Октября. Но найти их до сих пор не удалось.

Сибирячка также утверждает, что была сегодня в ПДН, где рассказала сотрудникам о происходящем. Однако по ее словам инспекторы ответили, что разобраться с буйными подростками можно одним способом - поступить с ними также, как они поступают с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU