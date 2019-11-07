Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-07T11:21:32+03:00

Наряду с исполнителем «Сердцеедки», девочке нравится Ольга Бузова. Один из кумиров решил порадовать поклонницу, узнав о ее неприятностях

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Кумир российских студенток готовит сюрприз для маленькой сибирячки. Что-то интересное ожидает девочку из новосибирской школы №183.

История начиналась неприятностью. Ученицу обидели на детском празднике. Во всяком случае, так рассказала тетя школьницы, описав инцидент в интернете:

— Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, одна из мам взяла за руку ребенка со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай».

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Причина – в том, что родители не сдали деньги на чаепитие. Впрочем, организаторы праздника – родительский комитет – отрицают, что обижали ребенка. А директор школы Наталья Пермякова, отвечая на вопросы журналистов сказала, что не может сказать о суммах сборов.

Как бы то ни было, общественники решили подготовить для девочки приятный сюрприз, выяснили, что ей нравятся песни Егора Крида. А теперь и сам исполнитель «Сердцеедки» узнал об этом. Представители артиста уже нашли контакты для связи с семьей девочки.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

PR-директор Егора Крида не распространяется о том, как именно исполнитель поддержит девочку. По данным КП-Новосибирск, рассматривается вариант видеообращения от кумира.

Кстати, известно, что новосибирской школьнице нравится и другая современная звезда - Ольга Бузова.

«Думаем фортепиано ей купить» - общественник готовит праздник для школьницы, которую лишили чаепития. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU