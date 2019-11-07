СЕГОДНЯ 04:03 2019-11-07T20:11:47+03:00

«Думаем фортепиано ей купить» - общественник готовит праздник для школьницы, которую лишили чаепития. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

О новосибирской школьнице, которая осталась без детского чаепития, узнала вся Россия. По словам мамы девочки, ее отсадили от сверстников за столом. Причина в том, что родители не сдали деньги.

Родительский комитет – организатор чаепития – отрицает, что девочку кто-либо обижал. Правду намерены выяснить силовики. А пока многие жители и региона, и других городов ищут способы поддержать девочку.

- Она пойдет после каникул учиться играть на фортепиано. Думаем фортепиано купить, если получится денег собрать, - поделился идеей общественный активист Армен Аракелов.

Но, кстати, история с травлей из-за денежных сборов школе – не первая. Анна Тажеева, основатель общественного движения «Поборам СТОП!» в эфире Радио «Комсомольская правда» сказала, что школы способны обходиться без поборов от родителей. Бюджетных денег, по ее словам, достаточно.