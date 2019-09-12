2019-09-12T09:02:38+03:00
Общество

До пожизненного: следователи закончили расследование убийства бердчанки из-за «Пежо»

Женщина пропала, когда поехала показывать машину покупателям
Надежда ЯРКОВА
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Жителям Бердска грозит до пожизненного лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ.Жителям Бердска грозит до пожизненного лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ.
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В Бердске завершилось расследование громкого уголовного дела об убийстве местной жительницы. Перед судом предстанут двое бердчан, обвиняемые в убийстве женщины из-за автомобиля «Пежо». Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного срока.

— Следствие выяснило, что в конце 2018 года двое жителей Бердска 31 и 37 лет решили забирать машины у продавцов, а их самих убивать. Мужчины заранее сделали из металлического троса удавку и распределили между собой преступные роли. До 10 января 2019 года они встречались с владельцами автомобилей, осматривали машины и выбирали продавца, который не сможет оказать им сопротивление. 10 января по объявлению о продаже автомобиля Peugeot 407 они встретились с 34-летней жительницей Бердска, осмотрели автомобиль и решили его забрать, а женщину убить, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Утром 11 января они снова встретились с продавцом «Пежо» для более детального осмотра и возможной покупки автомобиля. На встречу бердчанка приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье. Чтобы проверить, как машина едет, они выехали за пределы Бердска, где и задушили женщину. А ее тело оставили рядом с искусственным водоемом у реки «Исток» в Кемеровской области.

— У убитой они забрали два кольца, сотовый телефон, серьги, а документы (паспорт и водительское удостоверение) сожгли в костре. После совершения преступления уехали на машине в Кемерово, где продали его за 155 тысяч рублей. Подозреваемых в преступлении удалось задержать в кратчайшие сроки, — отметили в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Жители Бердска обвиняются по статьям: разбой, убийство и похищение, уничтожение официальных документов. Им грозит от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело рассмотрит Кемеровский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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