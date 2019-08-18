2019-08-18T15:52:49+03:00
Общество

Мечтала стать кинологом, попала в «Синий кит»: девочка, которую считают живодеркой, рассказала о своей жизни

Школьница поделилась, почему не живет с родителями и как попала в психиатрическую клинику
Анна ПАШАГИНА
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Школьница, которую считают живодеркой, утверждает, что к коту Моте не притронулась. Фото: vk.com/public185264399Школьница, которую считают живодеркой, утверждает, что к коту Моте не притронулась. Фото: vk.com/public185264399
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17-летняя жительница Академгородка призналась корреспонденту КП-Новосибирск, что ее жизнь превратилась в ад, после того, как широкий общественный резонанс получила история с растерзанным котом Мотей. В смерти животного хозяева заподозрили школьницу, которая жила по соседству. Полиция не торопилась принимать меры, тогда более ста новосибирцев собрались на пикет, где подписали петицию в защиту животных.

— Я люблю животных. Моя мечта — стать кинологом. Отношения в семье — сложные. Мама часто била. У нас били разногласия по поводу того, как воспитывать собаку, мама считала, что животное надо бить, тыкать носом в фикалии, я была против. Помню случай, когда я всем телом защищала собаку, а в этом время мама била меня. Я не выношу плача животных. В какой-то период жизни даже была вегетарианкой: случайно увидела, как режут корову. Потом перешла на сыроедение, но здоровье подвело, — рассказывает девочка. — В психбольнице я оказалась, потому что попала под влияние «Синего кита», была глубокая депрессия и попытка суицида.

Эксклюзивное интервью КП-Новосибирск с девочкой, которую приняли за живодерку, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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