2019-07-30T18:36:44+03:00
Общество

Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев

Вытаскивать его пришлось специальным сачком
Алена КУЛЕШОВА
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"Новосибирские Мальдивы" вновь привлекли к себе внимание любителей красивых кадров."Новосибирские Мальдивы" вновь привлекли к себе внимание любителей красивых кадров.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Знаменитые «сибирские Мальдивы» вновь привлекли к себе внимание любителей красивых кадров. На этот раз заснять панораму водоема с бирюзовой водой решила съемочная группа популярной передачи «Galileo» из Германии. Однако попытка иностранцев получить красивый пейзаж на видео не увенчалась успехом: во время съемки их квадрокоптер утонул в золоотвале. Дрон пролетал слишком низко над водой и в один момент просто потерял управление и упал в воду. Но телевизионщиков к водоему не подпустила охрана.

Как объяснили специалисты, вытаскивать дрон без лодки и специального оборудования, а тем более заходить в воду — категорически запрещено.

Съемочная группа из Германии утопила свой квадрокоптер на "Новосибирских Мальдивах".

Съемочная группа из Германии утопила свой квадрокоптер на "Новосибирских Мальдивах".

Но, несмотря на то, что потерпевшую неудачу иностранную съемочную группу не пустили плыть за квадрокоптером самостоятельно,вытащить аппарат все-таки удалось. Затонувший дрон подняли со дна с помощью сачка. Специалисты доплыли до того места, где затонула техника, на лодке, и всю «операцию» провели под контролем охранников и инженера по технике безопасности СГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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