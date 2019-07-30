Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-30T18:36:44+03:00

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Знаменитые «сибирские Мальдивы» вновь привлекли к себе внимание любителей красивых кадров. На этот раз заснять панораму водоема с бирюзовой водой решила съемочная группа популярной передачи «Galileo» из Германии. Однако попытка иностранцев получить красивый пейзаж на видео не увенчалась успехом: во время съемки их квадрокоптер утонул в золоотвале. Дрон пролетал слишком низко над водой и в один момент просто потерял управление и упал в воду. Но телевизионщиков к водоему не подпустила охрана.

Как объяснили специалисты, вытаскивать дрон без лодки и специального оборудования, а тем более заходить в воду — категорически запрещено.

Съемочная группа из Германии утопила свой квадрокоптер на "Новосибирских Мальдивах".

Но, несмотря на то, что потерпевшую неудачу иностранную съемочную группу не пустили плыть за квадрокоптером самостоятельно,вытащить аппарат все-таки удалось. Затонувший дрон подняли со дна с помощью сачка. Специалисты доплыли до того места, где затонула техника, на лодке, и всю «операцию» провели под контролем охранников и инженера по технике безопасности СГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU