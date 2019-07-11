Туда везут невест, беременных, детей: инстаграмщики рискуют жизнью ради фото на «сибирских Мальдивах»

Сибирь - самое удаленное место от моря, но именно здесь в последний месяц наблюдается небывалая концентрация снимков на белом побережье. Ищите хештег #СибирскиеМальдивы. Барышни в бикини стоят на цыпочках на фоне бирюзовой воды, волосы развеваются на ветру, глаза полуприкрыты. Красотища! А вот чего действительно нет? Фотографий в воде, потому что лезть в голубую воду опасно. «Мальдивы» - на самом деле золоотвал, он находится в Новосибирске за площадкой ТЭЦ-5.

Инстаграмщики рискуют жизнью ради фото на сибирских Мальдивах .

Отходы - золу - специально заливают водой, чтобы она не разлеталась по воздуху. Химические элементы окрашивают воду в яркий цвет, который радует глаз и манит сделать селфи. «Курорт» в последние месяцы набрал жуткую популярность. О нем заговорили даже иностранные СМИ. Корреспонденты КП-Новосибирск решили сделать подборку самых ярких фотокарточек.

Фотограф заверил: девушка хоть и в купальнике, но в воду не лезла. Фото: Иван КОЙНОВ.

Фотограф Иван Койнов последовал за моделью - девушка предложила устроить необычный фотосет. Но, как оказалось, не такой уж он и оригинальный. На месте съемки были обнаружены как минимум пять подобных пар. В основном девушки позируют, мальчики - щелкают.

Девчонки не страдают от того, что Мальдивы - не настоящие, главное - картинка и пост в «Инстаграме». Фото: Иван КОЙНОВ.

Фотокарточки с красивыми девушками на фоне ярко-голубой воды - это тренд века. Кажется, что каждая уважающая себя дама обязана сделать романтичный снимок у моря, чтобы синяя гладь нежно ласкала взор, а волосы развевались на ветру. Помните, как в фильме «Достучаться до небес»: «И чувствую соленый запах ветра, и губы жжет подруги поцелуй…» Только в Новосибирске вместо соли кругом зола.

У этой пары праздник - шесть лет вместе. Решили отметить на «Мальдивах». Фото: Екатерина АКСЮТИНА.

Иностранная пресса начала живо интересоваться сибирским трендом. Под некоторыми снимками оставлены вопросы на английском: «Можем ли воспользоваться вашим фото на нашем сайте или в газете?» Мы наткнулись на журналистов The Times, The Guardian, Euronews NBC.

Этот снимок публикует у себя The Guardian. Вот что рядом с ним написано:

- Женщина, которая позирует в свадебном платье со своим мужем у озера, написала: «Моему счастью нет предела. Как давно я хотела такую нежную, чувственную, запоминающуюся #lovestory. И это сбылось!» Много ли сибирской женщине для счастья надо...

Это лишь фотосессия, причем не свадебная. Фото: Екатерина АКСЮТИНА.

На самом деле пост девушки намного длиннее…

«Любимый кинул ссылку на это место, и у меня моментально нарисовалась картинка! Я тут же ему написала: «У нас будет там фотосессия! Сейчас договорюсь с фотографом и напишу, когда!» Мы обговорили с фотографом дату, потом я договорилась с визажистом, нашла украшения - и вот вы видите результаты наших трудов. Все было, мягко говоря, не по плану, но именно этим день запомнится нам на всю жизнь!»

Ради таких снимков сибиряки и в пробке готовы постоять. Фото: instagram.com/max_zoomer

Фотограф Максим Фролов говорит, что поехал к золоотвалу за красивым видом.

- Там настоящий движняк и треш! Пробки как в городе в час пик - мы выезжали оттуда два часа. Я понимаю, что это вредно. Но ведь красиво!.. Мы же ненадолго заехали, зачем терять такую возможность? - рассказал Фролов КП-Новосибирск.

На фото Евгений с женой. Жена - на пятом месяце беременности. Фото: instagram.com/sup_novosibirsk

Этот снимок Евгений сделал с супругой. Мужчина продает доски для SUP, это гребля стоя. Снимок - маркетинговый ход. Тем не менее на фото - жена, которая находится в положении! Пятый месяц! На другом снимке - дочка. Сибиряк говорит, что о вредности озера знает, поэтому съемку проводили максимально осторожно, старались веслами не махать, чтобы ни одна капелька не попала на кожу.

- С досками все в порядке, ничего не расплавилось, цвет не поменяло, - рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Эта девушка подошла к делу с самоиронией.

Блогер Настена под ником tumasik_n позирует так, как будто бы правда впервые море увидела.

- Давно хотела на Мальдивы! Муж свозил! - пишет под постом девушка.

Инстаграмщицу спрашивают, насколько там безопасно. Настя честно отвечает:

- Да фиг его знает! Вроде небезопасно, но так красиво!

Эта девушка приехала на золоотвал из другого региона. Фото: соцсети.

Ангелина Солдатова живет в Омске. Летом приехала в Новосибирск, все думала, куда тут можно сходить. И выбрала - нет, не зоопарк, не театр оперы и балета. В общем, все понятно по фото.

- Мы там час пробыли, ни у кого глаза не щипало, - поделилась впечатлениями Ангелина.

На этом фото - новосибирский диджей Rina Kove.

В СГК, которой принадлежит ТЭЦ-5, рассказали о золоотвале и почему у воды такой цвет:

- Золоотвал работает с 2008 года. Его площадь - 52 гектара. Растворенные соли кальция и других оксидов металлов, техническая вода с высоким рН (более 8) вступают в реакцию с микроэлементами суглинистых почв. Так получается эффект бирюзовой воды. У берега цвет еле заметен, на глубине - насыщенный, почти синий.

Фотограф давно мечтала сделать фото в стиле бохо-шик. Видимо, это место удачно подошло. Фото: Наталия ТИТКОВА.

При этом в СГК пытаются избавиться от «туристов». Волнуются за любителей селфи.

- Нахождение посторонних лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности, на золоотвале запрещено! - предупреждают в СГК. - Эта зона принадлежит ТЭЦ и является режимным промышленным объектом. Там ежедневно ведутся технические работы, осуществляется движение грузового транспорта. Вода в золоотвале - техническая, с повышенным показателем pH. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации. Основная опасность нахождения на золоотвале в погоне за красивыми видами и селфи - неосторожное падение в гидротехническое сооружение, из которого без специальных средств выбраться невозможно.

Это фото было сделано вечером, под дождем. Фото: Наталья РЕПЕТА.

Кстати, один сибиряк все-таки рискнул искупаться в голубой воде (кто бы сомневался, что такие найдутся!). Говорит, немного ноги потом чесались. Ну а что вы хотели? Красота требует жертв. Еще сибиряки пугают друг друга повышенным фоном радиации в районе озера. Но это уже миф. Энергетики заверяют, что фон замеряли, все в пределах нормы.

Алексей Лебедев пародирует девчонок, которые фотографируются рядом. Фото: соцсети.

Новосибирец Алексей Лебедев решился на ироничную фотосессию. Он посмеялся над девушками, мечтающими о Мальдивах возле золоотвала. Не понять тебе, Леша, женскую сущность!

Эти снимки собрали много лайков. Фото: соцсети.

- Девчонок во время моей фотосессии было вокруг о-о-очень много, - рассказал КП-Новосибирск Алексей. - И все были примерно в одинаковых позах. Мне нужно было только повторить. Но другим это делать все-таки не рекомендую: «озеро» опасное...

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Британская газета «The Guardian» написала об озере в Новосибирске, которое стало пристанищем для желающих сделать красивые фото. Западное издание цитирует предупреждение Российской энергетической компании о том, что купание в этой воде может быть опасным (подробности).

Сибиряк снял невероятное видел на ядовитом озере.Attention!!! В этот раз все серьезно (NO ASS)! Видео еще девственно чистого (если можно конечно так назвать золоотвал) озера, до нашествия десятков тысяч Новосибирцев и гостей на машинах, конях, квадроциклах, с шашлыками, пивасом и т.д. Они пылят, шумят, мусорят, пугают жителей и детей ближайшего населенного пункта. После публикации этого видео в пабликах, инсте и телеке, теперь на водоеме не протолкнуться и вся лента инсты в бирюзовых тонах. Люди - отдыхайте, бухайте, снимайте контент, даже купаться там можете спокойно, если по дну пройдете, но не будьте свиньями то, а! За собой аккуратно прибрали все быстро!

Опасно, но прекрасно: сибиряк снял невероятное видео на ядовитом озере

Новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал у себя видео с прославившегося озера рядом с ТЭЦ-5 и попросила людей там не мусорить (подробности).