Сибирские «Мальдивы» под запретом: инстаграмщиков больше не пустят на опасное озеро

СЕГОДНЯ 20:05 2019-07-12T20:05:23+03:00

Теперь об эффектных кадрах у необычного водоема любители селфи могут забыть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, что Сибирские этом сообщили в «Сибирской генерирующей компании»

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Сибирские «Мальдивы» этим летом стали одним из самых популярных мест для селфи: сюда приезжали и невесты, и беременные девушки. А самые смелые красотки решались даже заходить в голубую воду золоотвала без одежды. На днях о необычном водоеме даже написало британское издание «The Guardian».

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Но теперь инстаграмщикам в погоне за эффектными кадрами туда не попасть:на опасное озеро больше пускать не будут.

- В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект размещен пост охраны, который будет находиться на объекте круглые сутки, - пояснили в «Сибирской генерирующей компании».

Но это еще не все: вокруг водоема установят еще больше камер видеофиксации. Кроме того, золоотвал постоянно будет патрулировать полиция.

В самой компании подчеркивают: эти меры предосторожности не имеют никакого отношения к самой воде на золоотвале. На предприятии заверяют, что она не токсична.

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Британская газета «The Guardian» написала об озере в Новосибирске, которое стало пристанищем для желающих сделать красивые фото. Западное издание цитирует предупреждение Российской энергетической компании о том, что купание в этой воде может быть опасным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU