«Это величайший риск!»: сибирячки в бикини на фоне фальшивых Мальдив поразили британские СМИ

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-11T16:15:59+03:00

Зарубежные издания пишут об опасности купания в водоеме с золой

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Слава «Сибирских Мальдив» дошла уже и до иностранных СМИ. Популярная британская газета «The Guardian» написала об озере в Новосибирске, которое стало пристанищем для желающих сделать красивые фото. Западное издание цитирует предупреждение Российской энергетической компании о том, что купание в этой воде может быть опасным. Ведь красивое «озеро» нежно-бирюзового цвета на самом деле — золоотвал, полный опасных оксидов металлов.

Однако, несмотря на то, что нахождение в этой воде — это величайший риск — «Сибирские Мальдивы» остаются популярным местом для селфи, фотосессий и вечеринок. Интернет полон снимков, на которых девушки в бикини позируют на берегу или даже заходят в воду, ради эффектной картинки.

— После того, как стало известно об опасности такого купания — интерес к этому месту в соцсетях только увеличился, — пишет «The Guardian». — Некоторые люди приезжают сюда, чтобы отметить свою свадьбу.

Руководству электростанции даже пришлось закрыть дороги на золоотвал из-за большого наплыва людей, желающих сделать эффектные снимки.

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ИСТОЧНИК KP.RU