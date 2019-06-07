Зато как на Мальдивах: ради фото сибирячка разделась возле ядовитого озера

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-07T14:02:10+03:00

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Смотря на эти фотографии, кажется, будто девушка в купальнике позирует где-то на далеких островах. Голубая вода, белоснежный песок — чем вам не тропики? Но кадры сделаны в Новосибирске, на берегу «отравленного» озера возле ТЭЦ-5. Рискнула сфотографироваться там новосибирская танцовщица Анна Решетникова.

На фото берег «отравленного» озера возле ТЭЦ-5 в Новосибирске. Фото: Михаил Решетников.

— Мы как увидели фото новосибирцев с этого озера, сразу и отправились туда. Правда, когда мы подъехали поближе к озеру, я не слабо испугалась: глаза стала выедать щелочь, витающая в воздухе, — признается девушка. — В голову сразу закрался вопрос: «А не вырастет ли после этой прогулки третья нога?».

Анна не рискнула окунуться. Фото: Михаил Решетников.

Успокоило сибирячку то, что рядом летали чайки, а еще прямо на берегу оказалась косуля. Правда, животное в воду не полезло, и Анна тоже не рискнула окунуться. А вот сфотографироваться на фоне опасного водоема в купальнике решилась:

Женщина видела там чаек и косулю. Фото: Михаил Решетников.

— В общем, все вокруг говорило мне о том, что находиться тут не опасно, и я расслабилась, — поделилась Анна. А супруг танцовщицы сделал красивые кадры.

Рядом с озером можно находиться — это безопасно. Фото: Михаил Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU