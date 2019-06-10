Опасно, но прекрасно: сибиряк снял невероятное видео на ядовитом озере

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-10T12:29:27+03:00

Новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал у себя видео с прославившегося озера рядом с ТЭЦ-5 и попросила людей там не мусорить

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В коротком видеоролике можно увидеть популярный чисто-голубой водоем с высоты птичьего полета. В пасмурный день краски более блеклые, но место все же остается красивым. Облачное небо по цвету напоминает само озеро. Станислав успел поймать момент, когда этот красивый и пустынный уголок еще не облюбовали люди:

Золоотвал ТЭЦ-5 сибирские Мальдивы.Attention!!! В этот раз все серьезно (NO ASS)! Видео еще девственно чистого (если можно конечно так назвать золоотвал) озера, до нашествия десятков тысяч Новосибирцев и гостей на машинах, конях, квадроциклах, с шашлыками, пивасом и т.д. Они пылят, шумят, мусорят, пугают жителей и детей ближайшего населенного пункта. После публикации этого видео в пабликах, инсте и телеке, теперь на водоеме не протолкнуться и вся лента инсты в бирюзовых тонах. Люди - отдыхайте, бухайте, снимайте контент, даже купаться там можете спокойно, если по дну пройдете, но не будьте свиньями то, а! За собой аккуратно прибрали все быстро!

— После попадания видео в новосибирские паблики и инстаграмы, там начался реальный трэш. Десятки тысяч новосибирцев и гостей на машинах, конях, квадроциклах, с шашлыками, алкоголем, — рассказывает мужчина.

Бирюзовые тона красиво смотрятся в новостной ленте инстаграм: именно этот факт привлек туристов. По словам блогера, люди мусорят здесь и устраивают громкие и шумные посиделки. Этим отдыхающие мешают жителям ближайшего населенного пункта.

Тихий и красивый берег сказочного места быстро перестал радовать первозданной красотой. Станислав просит людей вести себя более сдержанно:

— Люди — отдыхайте, гуляйте, снимайте контент, даже купаться там можете спокойно, если по дну пройдете. Только не будьте свиньями! За собой аккуратно прибрали все быстро!

ИСТОЧНИК KP.RU