Новосибирская прокуратура едет на «Мальдивы». И не для селфи
Прокуратура Новосибирской области проведет проверку «Новосибирских Мальдив» — излюбленного места среди любителей красивых фотографий. Поводом для визита правоохранителей послужили многочисленные публикации в СМИ, посвященные золоотвалу на ТЭЦ 5.
— В ходе проверки мы хотим убедиться в соблюдении всех необходимых законов, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области. — В том числе, законов, касающихся природоохранного законодательства.
Популярностью водоем стал пользоваться благодаря находчивости пользователей соцсетей. Креативные новосибирцы стали выкладывать в Instagram фото и видео на фоне бирюзовой воды. Однако за красивыми кадрами скрывалась не столь красивая реальность: местный «курорт» оказался специальным золоотвалом при Новосибирской теплоэлектростанции.
Поток любителей эффектных снимков не остановили даже предупреждения об опасности «технической» воды. Многие люди позже писали в соцсетях, что на берегу этого «озера» сильно пахнет химией, а после купания в водоеме может немного чесаться кожа.
Слава о «Новосибирских Мальдивах» дошла даже до иностранных СМИ. Британское издание «The Guardian» написало о том, что контакт с такой водой может негативно сказаться на здоровье людей.
Однако с недавнего времени на золоотвал так просто не попасть: «Сибирская гененрирующая компания» усилила охрану на этой территории. Теперь рядом с территорией водоема находится пост охраны, а периметр будет патрулировать полиция.
В результате своей проверки, прокуратура планирует принять необходимые меры реагирования, если на то будут основания.
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ИСТОЧНИК KP.RU