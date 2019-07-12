Очень нескромно: сибирячка без купальника устроила фотосессию на сибирских «Мальдивах»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-12T18:33:26+03:00

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Новосибирец Михаил Решетников частенько удивляет своих подписчиков откровенными фотосессиями. На этот раз он устроил съемки на сибирских «Мальдивах» - золоотвале, который находится за площадкой ТЭЦ-5.

Инстаграмщики рискуют жизнью ради фото на сибирских Мальдивах .

- Поучаствовать в фотосессии модели Юлии предложил я сам, - рассказывает Михаил. – Она согласилась помочь реализовать задумку.

В кадре девушка позирует без купальника: из вещей на ней была только маска, которая закрывает половину лица. Решилась Юлия и еще на один смелый шаг:

- Она зашла в саму воду и пробыла там в течение 10 минут, - рассказывает Михаил. – Сразу скажу: после фотосессии с ней все было абсолютно в порядке. Никакой реакции на коже после того, как Юля вышла из воды, не было.

Зато теперь Юлия может похвастаться в соцсетях снимками на Мальдивах, которых точно ни у кого больше нет.

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Отходы - золу - специально заливают водой, чтобы она не разлеталась по воздуху. Химические элементы окрашивают воду в яркий цвет, который радует глаз и манит сделать селфи. «Курорт» в последние месяцы набрал жуткую популярность (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU