2019-07-14T13:56:49+03:00
Общество

«Запах стирального порошка»: новосибирский фотограф рассказал, как прошла откровенная фотосессия на сибирских «Мальдивах»

Модель зашла в воду по колено, но с ней ничего страшного не случилось
Екатерина КОМЯКОВА
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Нескромная фотосессия на сибирских «Мальдивах». Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВНескромная фотосессия на сибирских «Мальдивах». Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ
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Михаил Решетников снял откровенную фотоссесию на сибирских «Мальдивах». Всего фотограф дважды выезжал на место. Он рассказал, как прошли съемки. В первый раз почувствовал на месте запах бытовой химии, на следующий день в машине ощущался запах стирального порошка. При этом никаких запретов, ограничений движения фотограф и модель на подъезде к золоотвалу не заметили.

В следующую поездку ситуация изменилась:

— Подъезды к озеру перекопали бульдозером, был сильный ветер и никаких запахов я не заметил, уровень воды немного поднялся, — рассказывает Михаил Решетников.

Фальшивые Мальдивы привлекают ярким цветом воды. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Фальшивые Мальдивы привлекают ярким цветом воды. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Модель не побоялась и намочила в воде ноги. Все обошлось без последствий.

— Кожа осталась на месте, цвет не изменился, — говорит фотограф.

Сюда приезжают фотографы, чтобы сделать яркие снимки. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Сюда приезжают фотографы, чтобы сделать яркие снимки. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Напомним, сибирские «Мальдивы» этим летом обрели необычную популярность у местных жителей, instagram заполонили фотографии на фоне ярко-голубого водоема, который на самом деле является золоотвалом, затопленным водой. Территория принадлежит ТЭЦ-5, недавно там было принято решение организовать охранные посты на подъездах, теперь свободный доступ к объекту закрыт.

Но теперь въезд закрыт, установлено дежурство постовых. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Но теперь въезд закрыт, установлено дежурство постовых. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

Инстаграмщики рискуют жизнью ради фото на сибирских Мальдивах .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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