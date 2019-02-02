Новосибирская прокуратура разъяснила, можно ли выгуливать собаку без намордника
Можно ли выгуливать собаку без намордника, если есть поводок? Об этом спорит добрая половина новосибирцев. Поводом стал конфликт между владельцами стаффордширского терьера и участковым полиции. Сотрудник сделал замечание, что животное – без намордника, владельцы стаффорда ответили, что есть поводок и стали уходить. Начался конфликт, который обернулся дракой.
Сейчас Следственный комитет проверяет, есть ли в действиях полицейского состав преступления. А в отношении владельцев собаки уже возбуждено дело по двум статьям – за насилие в отношении сотрудника и за его оскорбление. Также их ждет административный суд за отсутствие намордника. Однако в соцсетях мнения у людей разошлись: одни считают, что он – не обязателен, другие настаивают, что должен быть.
Законы на этот счет, действительно, противоречивы. Старший помощник прокурора Новосибирской области дал разъяснения в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Он, в частности, сказал, что новый закон обязывает надевать намордники на потенциально опасных собак. Однако список таких пород пока не определен.
«Можно ли выгуливать собаку без намордника?» - разъясняет старший помощник прокурора Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM)
- Перечень потенциально опасных собак должен быть подтвержден Правительством Российской Федерации, - сказал Дмитрий Лямкин. - Вот выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности. Ждем перечня, и тогда вопрос с намордником и поводком будет решен.
Но как быть сейчас, когда перечня нет? Представитель прокуратуры говорит, что исходить нужно из другого закона.
- Мы руководствуемся законом Новосибирской области, где написано «на поводке, (и/или) в наморднике», - сказал Лямкин.
По словам собеседника, эта норма оставляет владельцам выбор, держать собаку на поводке, или использовать намордник, или пользоваться тем, и другим.
Новосибирцы прокомментировали видео со скандальной дракой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Напомним, владельцы собаки, у которых произошла потасовка с полицейским, говорят, что тот был пьян, а собака вела себя мирно. В органах заявляют обратное – что пьян был хозяин, а само животное пугало прохожих. Также хозяева собаки и правоохранители спорят о том, кто именно стал зачинщиком драки.
Подробнее – в записи Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника
В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.
- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).
«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки
— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).
«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки
В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:
«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).
«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового
В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).
«Он пинает собаку, а я его — пакетом из аптеки»: новое видео вскрыло ложь хозяев пса, покусавшего «пьяного» участкового
А что говорят хозяева собаки, попавшие под уголовное дело? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» позвонило Ларисе. Она повторяет, как начался конфликт.
— Я говорю (участковому): «Мужчина, вы пьяны, идите, проспитесь». И он бежит, начинает хватать мужа. Я встаю между ними. Он пинает собаку, я его — пакетом из аптеки.
— На ролике видно, что собака проявляет агрессию…
— Потому что полицейский кидается на ее хозяина!
— А вы зачем бьете полицейского?
— Он пнул мою собаку (подробнее).
Новосибирцы подписывают петицию за «пьяного» участкового, покусанного собакой
Обращение в защиту лейтенанта создал пенсионер МВД. Раньше он сам был участковым и мог оказаться на месте Евгения Будуквы (подробнее).
Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .
ИСТОЧНИК KP.RU