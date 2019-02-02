Новосибирская прокуратура разъяснила, можно ли выгуливать собаку без намордника

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-02T17:05:11+03:00

Скоро будут действовать новые правила по применению намордника и поводка. Фото предоставлено хозяевами собаки.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Дмитрий Лямкин разъяснил законы о содержании животных. И ответил на главный вопрос, можно ли выгуливать собаку без намордника

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Можно ли выгуливать собаку без намордника, если есть поводок? Об этом спорит добрая половина новосибирцев. Поводом стал конфликт между владельцами стаффордширского терьера и участковым полиции. Сотрудник сделал замечание, что животное – без намордника, владельцы стаффорда ответили, что есть поводок и стали уходить. Начался конфликт, который обернулся дракой.

Сейчас Следственный комитет проверяет, есть ли в действиях полицейского состав преступления. А в отношении владельцев собаки уже возбуждено дело по двум статьям – за насилие в отношении сотрудника и за его оскорбление. Также их ждет административный суд за отсутствие намордника. Однако в соцсетях мнения у людей разошлись: одни считают, что он – не обязателен, другие настаивают, что должен быть.

Законы на этот счет, действительно, противоречивы. Старший помощник прокурора Новосибирской области дал разъяснения в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Он, в частности, сказал, что новый закон обязывает надевать намордники на потенциально опасных собак. Однако список таких пород пока не определен.

«Можно ли выгуливать собаку без намордника?» - разъясняет старший помощник прокурора Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Перечень потенциально опасных собак должен быть подтвержден Правительством Российской Федерации, - сказал Дмитрий Лямкин. - Вот выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности. Ждем перечня, и тогда вопрос с намордником и поводком будет решен.

Но как быть сейчас, когда перечня нет? Представитель прокуратуры говорит, что исходить нужно из другого закона.

- Мы руководствуемся законом Новосибирской области, где написано «на поводке, (и/или) в наморднике», - сказал Лямкин.

По словам собеседника, эта норма оставляет владельцам выбор, держать собаку на поводке, или использовать намордник, или пользоваться тем, и другим.

Новосибирцы прокомментировали видео со скандальной дракой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, владельцы собаки, у которых произошла потасовка с полицейским, говорят, что тот был пьян, а собака вела себя мирно. В органах заявляют обратное – что пьян был хозяин, а само животное пугало прохожих. Также хозяева собаки и правоохранители спорят о том, кто именно стал зачинщиком драки.

Подробнее – в записи Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).

«Он пинает собаку, а я его — пакетом из аптеки»: новое видео вскрыло ложь хозяев пса, покусавшего «пьяного» участкового

А что говорят хозяева собаки, попавшие под уголовное дело? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» позвонило Ларисе. Она повторяет, как начался конфликт.

— Я говорю (участковому): «Мужчина, вы пьяны, идите, проспитесь». И он бежит, начинает хватать мужа. Я встаю между ними. Он пинает собаку, я его — пакетом из аптеки.

— На ролике видно, что собака проявляет агрессию…

— Потому что полицейский кидается на ее хозяина!

— А вы зачем бьете полицейского?

— Он пнул мою собаку (подробнее).

Новосибирцы подписывают петицию за «пьяного» участкового, покусанного собакой

Обращение в защиту лейтенанта создал пенсионер МВД. Раньше он сам был участковым и мог оказаться на месте Евгения Будуквы (подробнее).

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

ИСТОЧНИК KP.RU