«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-30T10:12:08+03:00

На кадрах видно, что владельцы собаки сами хватают полицейского за форму и расстегивают его.

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В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД. Напомним, владельцы собаки заявили, что участковый был пьян и набросился на них: «Шапка была у него набекрень, был в непотребном виде», — заявляли «КП» владельцы терьера. В полиции рассказали другую историю: собака была без намордника, на длинном поводке, а ее хозяева вели себя неадекватно. Полицейский в этот же день прошел медосвидетельствование, которое показало, что он трезв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689003" frameborder="0"></iframe> Видео с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на "пьяного" участкового.

На видео видно, как сотрудника пихают и бьют именно владельцы собаки, а сам пес кидается на полицейского. При этом стаффордширский терьер находился на длинном поводке и по сути не его выгуливают хозяева, а он их. Защитники сотрудника МВД уже пишут в комментариях, что владельцы собаки сами, судя по всем опубликованным роликам, возможно, были пьяны.

«Я считаю, за отсутствие намордника их не должны наказывать», - юрист пояснил, нарушили ли владельцы собаки административный кодекс. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Изымать зверюгу, — говорят комментаторы.

— Хватит строить из себя жертв полицейского беспредела, — требует интернет-аудитория.

Напомним, против хозяев собаки вчера в СКР возбудили два уголовных дела.

— Следователь позвонила и сказала, что на меня и мужа завели уголовное дело. Статьи 318 и 319, — сообщила Лариса, владелица животного Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU