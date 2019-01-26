В Новосибирске инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

— К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно. Родители, понимая, что он не в должном виде (резкий запах алкоголя исходил от него, глаза «стеклянные», мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было нараспашку, шапка набекрень), пояснили данному сотруднику, что намордник не надели на собаку по той причине, что собака на коротком поводке, и пошли в сторону нашего дома, — написала в соцсетях Снежана Плотникова.

По ее словам, полицейский после этого догнал ее отца, повалил на снег и начал бить. Через какое-то время на этой же улице оказался тесть собаковода, который стал снимать происходящее на видео. На кадрах можно заметить, что у полицейского ранена до крови рука и, действительно, расстегнута форма. Он выглядит заторможено, а, может, растеряно от того, что куча людей кричит ему: «Покажи удостоверение».

По словам Снежаны, в этой истории оказался крайним ее отец. На 52-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», также возможно, что будет возбуждено еще одно дело за «Оскорбление представителя власти».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

— Мой папа — инвалид второй группы по сердцу, в отделении полиции ему стало плохо, а сотрудники не хотели вызывать ему «Скорую», — жалуется девушка.

В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что уже разбирались в этой истории, проводили служебную проверку. И вины сотрудника не нашли.

— 4 января участковый в служебное время находился у дома по улице Титова, он увидел мужчину с собакой бойцовского породы без намордника, на длинном поводке — около 4 метров. Подошел к хозяину пса и попросил надеть намордник. Но столкнулся с неадекватной реакцией, мужчина стал ругаться, нецензурно выражаться, — прокомментировали «КП» в ГУ МВД по Новосибирской области. — Тогда собаководу предложили пройти в отдел. Но он отказался и попытался убежать. Полицейский, действительно, догонял его. При этом во время конфликта собака стала защищать хозяина и не менее четырех раз укусила нашего сотрудника, в том числе за руку.

В полиции говорят, что участкового сразу доставили в больницу. Там он прошел освидетельствование, согласно которому, он трезв. Что касается владельца собаки, то ему тоже понадобилась помощь врачей:

- Сказал, что ему стало плохо. В отдел была вызвана «Скорая». Но по пути в больницу мужчина от помощи медиков отказался. Все свидетели конфликта были опрошены. Вины участкового служебная проверка не показала, - добавляют в областном Главке.

Кстати, по закону Новосибирской области, собака, действительно, должна быть и на поводке, и в наморднике. Тем более, когда речь идет о крупной породе. Так что владельца стаффордширского терьера могут оштрафовать еще и за это - на 3 тысячи рублей.