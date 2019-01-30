«Били в лицо»: СКР заявил, что хозяин бойцовской собаки, напавшей на участкового, был пьян

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-30T11:46:18+03:00

По версии следователей, супругу, услышав замечание от участкового, стали его избивать, в конфликт вмешался и стаффордширский терьер

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Сотрудники СКР по Новосибирской области выступили с официальным заявлением по поводу конфликта участкового и владельцев стаффордширского терьера. Напомним, хозяева собаки уверяли, что сотрудник был пьян и избил их. Версия МВД отличалась: участковый подошел к хозяевам бойцовской собаки, потому что пес был без намордника, на длинном поводке, в ответ его начали оскорблять и оказали сопротивление. «КП»-Новосибирск» опубликовало запись с камер наблюдений, на которой также видно, что полицейского избивают, рвут на нем форму. А следователи добавили деталь: пьян был не сотрудник, а владелец терьера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689003" frameborder="0"></iframe> Видео с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на "пьяного" участкового.

— Участковый патрулировал улицы Ленинского района города Новосибирска, находясь у дома № 12 по улице Станиславского в Ленинском районе, увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения с собакой бойцовской породы без намордника, нарушившего положения ч.2 ст.4.5 Закона об административных правонарушениях Новосибирской области, в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине, — сообщает СКР по Новосибирской области. — В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно мужчина нанес сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу.

Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Напомним, ранее хозяева собаки заявляли «КП»-Новосибирск», что именно участковый нарушил закон: «— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, — рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. — Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету», — говорил Константин, он инвалид-сердечник, но, видимо, сам в тот день был подшофе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU