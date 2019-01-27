«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - новые детали истории с участковым и псом без намордника

— Удостоверение покажите! Сюда иди! Предъявляй удостоверение! Удостоверение, я тебе сказал, быстро показал!

В кадре — сотрудник полиции. То ли один мужчина, то ли несколько требуют у офицера документ. И кричат, что он пьяный. Эти кадры сняты на видео и в эти выходные взорвали соцсети. Суть: стычка участкового и мужчины с собакой — американским стаффордширским терьером. Увидев хозяина на улице Титова, участковый сказал, что надо надеть намордник. Владелец — 52-летний инвалид-сердечник Константин — сказал, что питомец на поводке и этого, стало быть, достаточно. Разгорелся конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

Мужчина и его жена утверждают, что пьяный сотрудник набросился с кулаками. В полиции говорят, участковый был трезв и сам пострадал от хозяев. Константин и его супруга Лариса приехали в радиостудию «Комсомольской правды»-Новосибирск», чтобы озвучить свою позицию.

«А ЧТО ТАКОЕ? СОБАКА КИДАЕТСЯ? СОБАКА ГАВКАЕТ?»

Итак, события происходили 4 января, был одиннадцатый час дня. По словам супругов, у собаки замерзли лапы.

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме. Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету.

Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Я в магазин заходила. Когда вышла, муж стоял на обочине и грел собаке лапы. Рядом с ним стоял мужчина в форме полицейского. Весь нараспашку, шапка набок, непотребный вид в общем, — подключается Лариса. — Я подошла, спрашиваю: «Что случилось?» Он отвечает: «Почему собака без намордника?» Я говорю: «А что такое? Собака кидается? Собака гавкает? У собаки замерзли ноги, мы остановились погреть». Погрели, развернулись, пошли домой. Он идет за нами, бежит за нами. Я повернулась, говорю: «Мужчина, вы пьяны, идите проспитесь». Эта фраза видимо задела человека. Он побежал за моим мужем, начал его хватать за руки. Не разобравшись, не представившись. Никаких требований нам не предъявлял. Просто бежал, хватал, бил его, пинал собаку. Я загораживала мужа, загораживала собаку. Он в оконцовке завалил мужа, начал его пинать по телу, бить кулаками в голову. Муж упал на колени, прикрывая собаку, чтобы она не навредила человеку, видя его агрессию. А этот человек продолжал бить его в голову, пинал ногами. Естественно, я начала отрывать руки этого человека от своего мужа. В этот момент он просовывает под ошейник руки, душит собаку.

«Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЧЕЛОВЕК В ФОРМЕ УБИВАЕТ МОЕГО МУЖА»

По словам Ларисы, в это время вокруг было много очевидцев. Но прохожие не вмешивались в происходящее:

— Толпа людей. Я кричу: «Люди, помогите! Сотрудник убивает моего мужа». Люди стоят, говорят: «Раз полиция, значит, все правильно делает». В этот момент из ломбарда выскакивает парень. Здоровый парень с пистолетом. Хватает меня, теребет. Девушка из толпы говорит: «Отпустите ее немедленно!» Он меня отпускает. Я понимаю, что человек в форме убивает моего мужа, он пытается достать пистолет. Звоню дочери.

Лариса и Константин в этот день ждали дочь в гости. Ксения вместе со своим мужчиной как раз должны были приехать. Как поясняют участники истории, в этот момент дочь и зять просто оказались рядом.

Супруга Константина - Лариса. Женщина говорит, что очень испугалась за своего мужа и собаку во время встречи с участковым.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Я поворачиваюсь, они уже здесь, — говорит Лариса. — В это же время приезжает прям несколько нарядов полиции. Четыре или пять машин, и просто человек двадцать на нас летят с автоматами. И один кричит: «Я сейчас собаку застрелю!» Я говорю: «Причем здесь собака, ваш сотрудник в непотребном виде убивает моего мужа». Они встали, сами опешили. Они пытались моего мужа скрутить, надеть на него наручники. Мы говорим: «Он не сопротивляется, не буянит». Он сел с ними, поехал.

Константин уверяет, что эти травмы были получены во время стычки с полицейским.

ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ СБЕЖАЛ ИЗ СКОРОЙ?

В полиции, по словам Ларисы, не спешили вызывать врача Константину, который стал хвататься за сердце. Его супруге пришлось самой звонить в «Скорую» и лишь тогда сотрудник дежурной части согласился взять трубку и пояснить, куда и зачем нужно подъехать. Но тут надо сделать оговорку, в МВД про «Скорую» рассказывают любопытную деталь: владелец собаки почему-то сбежал из нее по пути в больницу.

— Ему стало плохо с сердцем, он инвалид по сердцу, 70% организма не работает. Так как в «Скорой» таких таблеток быть не может, мы летим домой. Его везут в 34-ую больницу, он весь грязный, рваный, ему плохо, мы догоняем «Скорую» и забираем его, — объяснила супруга Константина. — Потом мы поехали в Следственный комитет, а дети — в службу безопасности МВД. Следователь сказал: «Мне не интересно, что вы там рассказываете, есть синяк под глазом и разорванная форма». А на видео видно, что у участкового форма вся целая, и никаких синяков на нем не было, — добавляет Лариса. — Когда он бил мужа, разорвал ему куртку в клочья. Все казанки были сбиты, просто ему об голову разнес все свои руки.

Акт осмотра полицейского медиками.

Константин предоставил «Комсомольской правде»-Новосибирск» копию справки из поликлиники №16. В ней говорится, что мужчина обратился к врачам на следующий день после инцидента. Ему диагностировали ушиб грудной клетки, рекомендовали ограничение физической нагрузки на срок до трех недель.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЫЛ ТРЕЗВ: ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь давайте внимательно изучим позицию органов. Вот официальное сообщение от Следственного комитета:

«В ходе проверки установлено, что 04 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции. В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения».

В МВД при этом говорят, что сотрудник полиции был трезв. А в распоряжении журналистов «КП»-Новосибирск» есть акт медицинского освидетельствования участкового, где говорится, что опьянения, действительно, не зафиксировано.

Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.

Экспертиза сделана день в день — 4 января. В то же время есть информация, что свидетели конфликта считают пьяными именно владельцев собаки. Они медосвидетельствование не проходили.

Точки над «i» в этой истории могут расставить записи с камер наблюдения, а также показания очевидцев. Если вы были свидетелем этого конфликта, просим вас связаться с редакцией по телефону: 8-913-469-70-77.

КСТАТИ

За выгул без намордника хозяевам грозит штраф

Вот как комментируют ситуацию в ГУ МВД по Новосибирской области:

- Факт выгула собаки без намордника был зарегистрирован в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску. В настоящее время материалы направлены в Администрацию Ленинского района города Новосибирска для привлечения гражданина к административной ответственности, согласно пункту 2 статьи 4.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» - вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) - влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.

Разберем данную историю в эфире Радио «Комсомольская правда» 28 января. Слушайте в 8.32 и 17.05 по местному времени. Волна: 98,3 FM, онлайн: www.nsk.kp.ru/radio.