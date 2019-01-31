Новосибирцы подписывают петицию за «пьяного» участкового, покусанного собакой

СЕГОДНЯ 22:02 2019-01-31T22:05:28+03:00

Обращение в защиту лейтенанта создал пенсионер МВД. Раньше он сам был участковым и мог оказаться на месте Евгения Будуквы

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В сети появилась петиция в пользу участкового Евгения Будуквы. Это сотрудник МВД, у которого возник конфликт с семейной парой. Муж и жена вели на поводке собаку, сотрудник сделал им замечание: наденьте намордник. Те возразили, сказав лейтенанту, что он пьян, и стали уходить. Тот попытался остановить гражданских, и началась потасовка.

Против хозяев собаки – 52-летнего Константина и 48-летней Ларисы – возбудили уголовное дело. Проверка идет и по действиям участкового. Следственный комитет выясняет, нет ли в его действиях превышения полномочий.

В интернете мнения людей разделились, ожесточенно спорят и слушатели Радио «Комсомольская правда». Один из них объявил, что создал в сети петицию.

«Участковый полиции, увидев нетрезвого мужчину с собакой бойцовской породы без намордника, сделал замечание и потребовал увести из общественного места или надеть на нее намордник. В ответ получил грубый отказ и, после повтора замечания - избиения и укусы собаки. Просим Вас поддержать участкового полиции в его законных требованиях», - говорится в петиции.

Напомним, что в сети появилось видео с кульминацией конфликта. Запись дает ответы на многие спорные вопросы. На ней видно, кто какие удары наносит и как ведет себя собака.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).

«Он пинает собаку, а я его — пакетом из аптеки»: новое видео вскрыло ложь хозяев пса, покусавшего «пьяного» участкового

А что говорят хозяева собаки, попавшие под уголовное дело? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» позвонило Ларисе. Она повторяет, как начался конфликт.

— Я говорю (участковому): «Мужчина, вы пьяны, идите, проспитесь». И он бежит, начинает хватать мужа. Я встаю между ними. Он пинает собаку, я его — пакетом из аптеки.

— На ролике видно, что собака проявляет агрессию…

— Потому что полицейский кидается на ее хозяина!

— А вы зачем бьете полицейского?

— Он пнул мою собаку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU