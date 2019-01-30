«Он пинает собаку, а я его — пакетом из аптеки»: новое видео вскрыло ложь хозяев пса, покусавшего «пьяного» участкового

Хозяева стаффордширского терьера из Новосибирска, не надевшие ему намордник, попали сразу под две статьи уголовного кодекса. Статьи, конечно, не за намордник, а за конфликт с участковым. Сотрудник сделал им замечание, но владельцы пса поспешили капитулировать, заявив, что участковый «был пьяный» и в «непотребном виде». Полицейский попытался остановить супружескую пару, все закончилось потасовкой. В эти выходные хозяева собаки подняли шумиху, мол, «пьяный мент» избил 52-летнего инвалида-сердечника из-за какого-то намордника.

Почти месяц Следственный комитет вел проверку, но к выводу пришел совершенно иному, дело возбудили против владельцев животного. Их уже вызвали на допрос, наказание грозит по двум статьям — 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Грозит до пяти лет тюрьмы.

БИЛИ В ЛИЦО

С самого начала супруги Лариса и Константин недоумевали: собака же была на коротком поводке, а человек в форме не представился, был пьян… На роликах, которые всплыли в сети раньше, лейтенант действительно выглядит не нормально. Интернет до сих пор ожесточенно спорит. Одни уверены, что участковый под градусом, другие настаивают, что он просто не в себе после потасовки. А вот эксперты вынесли однозначное заключение: «состояния опьянения не установлено».

Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

А вот мужчину с собакой следствие считает, все же, пьяным. Об этом сегодня заявили в СКР.

— Полицейский увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения с собакой бойцовской породы без намордника, нарушившего положения ч.2 ст.4.5 Закона об административных правонарушениях Новосибирской области, в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине, в ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно мужчина нанес сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу.

Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Да, в официальном заявлении звучит, что Константин был не трезв. В СКР пока не объясняют, как это установили. Освидетельствование в день конфликта мужчина не проходил. А карету «скорой помощи», которая приехала к сердечнику, спешно покинул.

«ЗАЧЕМ ЕГО БЬЕТЕ? ОН ПИНАЕТ МОЮ СОБАКУ!»

У журналистов «КП»-Новосибирск» появилась и новая улика из дела - запись одной из камер видеонаблюдения. По кадрам можно сказать, что поводок на собаке не короткий, а длинный. Мужчина и женщина отказываются следовать за полицейским, бьют его, а собака кусает участкового несколько раз. Вот, как комментирует этот ролик «Омбудсмен полиции» — интернет-сообщество о правах полицейских:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689003" frameborder="0"></iframe> Видео с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на "пьяного" участкового.

«Нетрезвый «инвалид» намеренно не сдерживает собаку, либо не может ее удержать, пытается, под шумок используя собаку и жену, уйти с места происшествия, избежав ответственности. Жена также собаку не усмиряет. Проходящие мимо граждане шарохаются в сторону, пальцем указывают в сторону агрессивного пса».

А что говорят хозяева собаки, попавшие под уголовное дело? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» позвонило Ларисе. Она повторяет, как начался конфликт.

— Я говорю (участковому): «Мужчина, вы пьяны, идите, проспитесь». И он бежит, начинает хватать мужа. Я встаю между ними. Он пинает собаку, я его — пакетом из аптеки.

— На ролике видно, что собака проявляет агрессию…

— Потому что полицейский кидается на ее хозяина!

— А вы зачем бьете полицейского?

— Он пнул мою собаку.

Супруга Константина - Лариса. Женщина говорит, что очень испугалась за своего мужа и собаку во время встречи с участковым.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЕЛ СЕБЯ ПОЛИЦЕЙСКИЙ?

Редакция «КП» также нашла свидетельницу, которая уверяет: сотрудник все-таки бил инвалида. Татьяна, продавец из цветочного киоска, говорит, что выскочила на улицу, почувствовал удар в стену павильона.

— Когда я уже выбежала, я увидела, что полицейский скручивает собаке поводок и бьет мужчину. Мужчина стоял на коленях, закрывал собой собаку. Полицейский наносил удары, а затем принялся за собаку, стал скручивать ей ошейник, — рассказал свидетельница Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

О том, что владелец собаки стоял на коленях, говорит и продавец из овощного киоска. Правда, драки молодой человек не видел: «Хозяин — на коленях, полицейский держит его за одежду. Больше — ничего». Так что вопрос о поведении полицейского пока остается открытым. Следственный комитет еще не определил, действовал ли он законно. Но то, что был трезвым, это уже точно.

— Продолжается проведение уголовно-процессуальной проверки в отношении сотрудника полиции по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — добавляют в СКР.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).