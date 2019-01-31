Новые подробности и видео потасовки полицейского и инвалида: остановить пьяного хозяина собаки участкового просили прохожие

В соцсетях появляются все новые ролики конфликта участкового и инвалида-собачника из Новосибирска. Зрители ожесточенно спорят. Одни уверены, что пьян сотрудник, другие считают, что под градусом хозяин стаффордширского терьера. Но вот – новая частичка пазла: в паблике «Инцидент-Новосибирск» появилась запись с камеры наблюдения, на которой – кульминация событий. Мы предлагаем вам взглянуть и самим сделать выводы, кто говорит правду, а кто – лжет.

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

В сети продолжаются и другие споры: можно ли выгуливать собаку без намордника, если есть поводок? Может, полицейскому стоило быть снисходительней к людям, которые спокойно гуляли с любимицей? Анонимный собеседник, близкий к следствию, заявил «КП»-Новосибирск», что собака пугала людей, а к участковому обратились прохожие.

- От хозяина собаки несло перегаром, была заторможенная реакция. Собака бегала на распущенном поводке, подбегала к прохожим, пугала, люди обходили ее, делали замечание мужчине, тот - полный ноль. Прохожие увидели, что участковый идет навстречу, указали на мужчину. Тот, в соответствии с Законом о полиции, подошел к нему. Сказал, что на собаке должен быть намордник, так как она пугает людей. Мужчина игнорировал. Потом послал сотрудника в пешее эротическое.., - утверждает наш источник.

Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Инцидент произошел утром 4 января. Но широкой публике стал известен всего пару дней назад, когда дочь хозяина собаки Снежана сделал пост в Инстаграме, девушка объявила, что сотрудник избил инвалида-сердечника. Так конфликт прогремел на всю страну.

«Глаза «стеклянные», мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было нараспашку, шапка набекрень», «повалил моего папу на колени и стал наносить удары руками и ногами со всей силы в область головы и затылка», «мама пыталась закрыть собой отца, объяснить сотруднику, что не нужно нападать, а нормально объяснить причину и его действия, на что тоже получала удары», - писала Снежана.

Девушка выложила ролик, записанный на мобильный телефон. Сотрудник, действительно, растрепан, куртка распахнута. Голос за кадром требует показать документы и обвиняет лейтенанта в нападении. Теперь понятно, что растрепанность связана с задержанием владельцев собаки и борьбой с ними.

МВД и СКР уже опроверг миф, что участковый не держался на ногах. Офицер был трезв, действовал по закону.

Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.

А пьяным официально объявили хозяина собаки Лексы – 52-летнего Константина. Дело возбуждили против владельцев стаффа сразу по двум уголовным статьям – 318 и 319. То есть за насилие и за оскорбление представителя власти.

Редакция продолжает искать очевидцев. Мы просим откликнуться тех, кто был свидетелем конфликта, а также тех – кто видел участников событий перед потасовкой. Телефон: 8-913-469-70-77.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).

«Он пинает собаку, а я его — пакетом из аптеки»: новое видео вскрыло ложь хозяев пса, покусавшего «пьяного» участкового

А что говорят хозяева собаки, попавшие под уголовное дело? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» позвонило Ларисе. Она повторяет, как начался конфликт.

— Я говорю (участковому): «Мужчина, вы пьяны, идите, проспитесь». И он бежит, начинает хватать мужа. Я встаю между ними. Он пинает собаку, я его — пакетом из аптеки.

— На ролике видно, что собака проявляет агрессию…

— Потому что полицейский кидается на ее хозяина!

— А вы зачем бьете полицейского?

— Он пнул мою собаку (подробнее).