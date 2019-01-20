2019-01-20T08:17:28+03:00
Общество

«К годовщине Великой Победы»: памятник Сталину в Новосибирске установят к 9 Мая

Появился предварительный эскиз территории с бюстом
Александра БРУНЯ
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На следующей неделе инициативная группа представит эскиз на согласование в мэрию. Фото: Алексей ДенисюкНа следующей неделе инициативная группа представит эскиз на согласование в мэрию. Фото: Алексей Денисюк
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Инициативная группа по установке памятника Сталина хочет успеть торжественно его открыть к 9 Мая.

— Установим к 74-й годовщине Великой Победы, — отметил на своей странице в соцсетях Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Вот так примерно он будет выглядеть на улице Большевистской.

Активист подчеркнул, что на следующей неделе инициативная группа представит эскиз на согласование в мэрию.

Напомним, что вокруг памятника Сталину все это время шли оживленные дискуссии.

Где только не предлагали поставить бюст: и у Дома офицеров, и у Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина… Но в итоге после нескольких отказов было решено поставить памятник на территории обкома КПРФ. Отметим, что деньги на него горожане собрали достаточно быстро.

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