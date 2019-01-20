«К годовщине Великой Победы»: памятник Сталину в Новосибирске установят к 9 Мая
Инициативная группа по установке памятника Сталина хочет успеть торжественно его открыть к 9 Мая.
— Установим к 74-й годовщине Великой Победы, — отметил на своей странице в соцсетях Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Вот так примерно он будет выглядеть на улице Большевистской.
Активист подчеркнул, что на следующей неделе инициативная группа представит эскиз на согласование в мэрию.
Напомним, что вокруг памятника Сталину все это время шли оживленные дискуссии.
Где только не предлагали поставить бюст: и у Дома офицеров, и у Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина… Но в итоге после нескольких отказов было решено поставить памятник на территории обкома КПРФ. Отметим, что деньги на него горожане собрали достаточно быстро.