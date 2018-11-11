2018-11-11T07:57:00+03:00
Общество

«Это народная любовь»: новосибирцы собрали полмиллиона рублей на памятник Сталину, который не могут установить

Сталинисты вынуждены искать частную территорию, чтобы законно прописать там бюст вождя
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Общественники собрали полмиллиона рублей на установку памятника. Но власти не спешат согласовывать место установки. Фото: Алексей ДЕНИСЮКОбщественники собрали полмиллиона рублей на установку памятника. Но власти не спешат согласовывать место установки. Фото: Алексей ДЕНИСЮКФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Новосибирские сталинисты продолжают добиваться установки памятника вождю. После очередных отказов от мэрии общественники заявили:

— У нас есть три варианта: либо поднимать общественность, либо искать частную территорию, любо, на худой конец, соглашаться с предложенной площадкой — обкомом КПРФ, — рассказал «КП»-Новосибирск» Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. Он же добавил, что за два года новосибирцы собрали колоссальную сумму. — Собрано полмиллиона рублей. 200 тысяч мы потратили на бюст, еще 200 тысяч на гранитный постамент. Сейчас остались 100 тысяч рублей на благоустройство площадки.

Например, только за один день, 7 ноября, сталинисты собрали 9 тысяч рублей.

— Люди вносят разные суммы, кто-то 50 рублей, кто-то 200, кто-то 1000. Это народная любовь, выражение народной памяти, — считает Денисюк.

Напомним, инициаторы предлагали установить памятник Сталину в сквере Героев Революции, на территории мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.», на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки», в Ефремовском сквере, у Дома офицеров и даже на территории Новосибирского технического колледжа имени А. И. Покрышкина. Но общественникам было отказано в этих площадках. Чиновники переживают, что подобная установка может расколоть общество.

- Если бюст будут обливать чем-то, рисовать на нем, кто за этим будет следить? Кто будет отмывать его и охранять? А если начнут митинговать, лица бить, взрывать? А у нас вообще-то учебное заведение - как же безопасность детей? - объяснила свою позицию «КП»-Новосибирск» директор колледжа Галина Талюкина.

Еще больше материалов по теме: «В Новосибирске пытаются установить памятник Сталину»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она даже не подозревала, что горит»: сибиряк рассказал, как спас жизнь соседке
«Это ужасные затраты»: новосибирский краевед высказался против нового имени для аэропорта «Толмачево»
Жительница Новосибирска угнала у соседки детскую коляску
Новосибирские полицейские ищут жертв карманника
Погода в Новосибирске на день 11 ноября: гололед и -29 в пригороде
Вот это трюк: новосибирец снял на видео, как ест бутылку
Мама, остынь: в Новосибирске малолетний ребенок запер мать на балконе
Сотрудники МЧС борются с торфяным пожаром под Новосибирском
Упал и не смог подняться: спасатели ночью выехали к мужчине, который пострадал в собственном гараже
Чета пенсионеров погибла в ночном ДТП под Новосибирском
Пример для нового поколения: в Новосибирске почтили память погибших бойцов
Шестилетний пленник: ребенок оказался заблокированным в автомобиле
Сменил внешность и стал бродяжничать: полиция полтора года разыскивала разбойника
Разыскиваются жертвы: новосибирская полиция поймала двух грабителей
Погода в Новосибирске на день: 10 ноября будет настоящая зима
Переезд: Новосибирский зоопарк срочно переводит животных в теплые павильоны
«Грязно отказали»: в Новосибирске запретили выставлять памятник Сталину на улице
В Новосибирске наградят самых креативных патриотов
«Нужно провести аудит»: в минздраве региона пообещали начать строительство онкоцентра в 2020 году
«У вас нет доказательств» - новосибирский хоккеист получил срок за убийство полицейского
В Новосибирской области пройдет форум ветеранских организаций
Убил, а мясо зарыл под снегом: под Новосибирском полицейские поймали браконьера
Застрелил и выбросил с пятого этажа: сибиряк получил 9 лет строго режима за жестокое убийство