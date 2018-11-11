«Это народная любовь»: новосибирцы собрали полмиллиона рублей на памятник Сталину, который не могут установить

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-11T07:57:00+03:00

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Новосибирские сталинисты продолжают добиваться установки памятника вождю. После очередных отказов от мэрии общественники заявили:

— У нас есть три варианта: либо поднимать общественность, либо искать частную территорию, любо, на худой конец, соглашаться с предложенной площадкой — обкомом КПРФ, — рассказал «КП»-Новосибирск» Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. Он же добавил, что за два года новосибирцы собрали колоссальную сумму. — Собрано полмиллиона рублей. 200 тысяч мы потратили на бюст, еще 200 тысяч на гранитный постамент. Сейчас остались 100 тысяч рублей на благоустройство площадки.

Например, только за один день, 7 ноября, сталинисты собрали 9 тысяч рублей.

— Люди вносят разные суммы, кто-то 50 рублей, кто-то 200, кто-то 1000. Это народная любовь, выражение народной памяти, — считает Денисюк.

Напомним, инициаторы предлагали установить памятник Сталину в сквере Героев Революции, на территории мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.», на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки», в Ефремовском сквере, у Дома офицеров и даже на территории Новосибирского технического колледжа имени А. И. Покрышкина. Но общественникам было отказано в этих площадках. Чиновники переживают, что подобная установка может расколоть общество.

- Если бюст будут обливать чем-то, рисовать на нем, кто за этим будет следить? Кто будет отмывать его и охранять? А если начнут митинговать, лица бить, взрывать? А у нас вообще-то учебное заведение - как же безопасность детей? - объяснила свою позицию «КП»-Новосибирск» директор колледжа Галина Талюкина.