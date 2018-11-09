«Грязно отказали»: в Новосибирске запретили выставлять памятник Сталину на улице
В Новосибирске состоялось заседание художественного совета при мэрии, на котором решалась судьба бюста Сталина. Напомним, общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, или в сквере Ефремова.
— Мы предложили три площадки. У Дома офицеров сразу отказали, был отказ от Минобороны, а это их территория, — рассказал Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Что касается остальных двух площадок, то тоже отказали. Причем грязно отказали, с такой формулировкой, что установка памятника в публичном открытом пространстве якобы ущемляет достоинство потомков репрессированных. Получается сейчас нигде — ни в сквере, ни в парке, ни на монументе, нигде ему нет места.
Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.
— Типа эта территория закрыта и там можно, — говорит Денисюк.
«Я в шоке, надо это прекращать» - новосибирцы прокомментировали спор вокруг бюста Сталина. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).