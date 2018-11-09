2018-11-09T15:08:32+03:00
Общество

«Грязно отказали»: в Новосибирске запретили выставлять памятник Сталину на улице

Худсовет предложил поставить бюст на частной территории и за забором
Виктория МИНАЕВА
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Уже два года в Новосибирске ищут место этому бюсту.Уже два года в Новосибирске ищут место этому бюсту.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске состоялось заседание художественного совета при мэрии, на котором решалась судьба бюста Сталина. Напомним, общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, или в сквере Ефремова.

— Мы предложили три площадки. У Дома офицеров сразу отказали, был отказ от Минобороны, а это их территория, — рассказал Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Что касается остальных двух площадок, то тоже отказали. Причем грязно отказали, с такой формулировкой, что установка памятника в публичном открытом пространстве якобы ущемляет достоинство потомков репрессированных. Получается сейчас нигде — ни в сквере, ни в парке, ни на монументе, нигде ему нет места.

Худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.

— Типа эта территория закрыта и там можно, — говорит Денисюк.

«Я в шоке, надо это прекращать» - новосибирцы прокомментировали спор вокруг бюста Сталина. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).

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