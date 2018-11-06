Минобороны отказало в установке памятника Сталину в Новосибирске

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-06T17:32:15+03:00

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Министерство обороны выступило против установки памятника Сталину в Новосибирске, речь шла о площадке рядом с Домом офицеров, который принадлежит Новосибирскому военному гарнизону.

- Что касается Минобороны, я думаю, ведомство просто нашло повод для отказа, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. - 9 ноября на худсовете будут рассматриваться две площадки: площадь Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» и Ефремовский сквер. Обе площадки принадлежат мэрии. Ефремовский сквер предложила сама мэрия, но потом после общественных обсуждений пошла на попятную.

Одно из мест установки - у стелы «Штыки». Фото: мэрия Новосибирска.

Согласно бумаге от Минобороны Дом офицеров ждет масштабная реконструкция, из-за чего установка памятника Иосифу Сталину оказалась невозможна.

- Здание Дома офицеров и прилегающая территория будут обнесены ограждением, - говорится в ответе. - Территория внутри ограждения превратится в строительную площадку.

Также военные акцентируют внимание на неоднозначности фигуры Сталина:

- Игнорирование мнений людей, выступающих против установки памятников любым государственным деятелям, чьи свершения по прошествии лет вызывают много вопросов, неизбежно приведет к росту социальной напряженности, возможным актам вандализма.

Вот так распределились мнения новосибирцев.

Напомним, что именно из-за вандалов от памятника отказался Новосибирский технический колледж имени А. И. Покрышкина - на территории учебного заведения размещены бюсты Жукова, Талалихина и Рокоссовского, а вот Иосифа Виссарионовича в эту компанию не хотят.

- Если бюст будут обливать чем-то, рисовать на нем, кто за этим будет следить? Кто будет отмывать его и охранять? А если начнут митинговать, лица бить, взрывать? А у нас вообще-то учебное заведение - как же безопасность детей? - объяснила тогда директор колледжа Галина Талюкина.

СПРАВКА «КП»

Бюст Сталина был отлит в Новосибирске в 2017 году на народные деньги. Скульптор взял за работу около 200 тысяч рублей. Материал, из которого сделан памятник, - стеклокомпозит, тонированный под темную бронзу. Высота бюста - 73 сантиметра, ширина - 77 сантиметров. Сталинисты предлагали установить памятник в сквере Героев Революции, затем - на территории мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.», но каждый раз получали от мэрии отказ.

МНЕНИЕ ЗА

Яков Джугашвили, правнук Сталина:

- Спор о Сталине - это спор не об исторических фактах, а о ценностях, о мировоззрении. Спор о его идеях и о том, ради чего стоит жить. К примеру, если цель человека, грубо говоря, пожрать и отдохнуть, как-то развлечься - это одно. А если ценностью жизни для человека является служение, творение, то это другое. Это когда мое Я, мое личное Я стоит на самом последнем месте, а на первом - что-то общее, наше. Если говорить грубо, не я богатею, а мы все богатеем. Не у меня беда, а у всех нас беда.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Андрей Поздняков, краевед, автор петиции против памятника:

- Главное - то, что вокруг этой фигуры в обществе до сих пор нет единства мнений. Более того, все опросы (включая последнее инициированное мэрией «обсуждение») регулярно фиксируют крайнюю поляризацию этих мнений. Здравомыслящему человеку очевидно, что установка памятника И. Сталину вызовет очередную волну ненужного напряжения и противостояния в обществе. И именно поэтому я призываю всех, кому дороги историческая память и мир на земле Сибири (как ни парадоксально, но даже тех, кто оценивает личность Сталина не так, как, например, я), поставить подпись под этой петицией. Что для вас важнее: возможность утереть нос вашим оппонентам или мир и спокойствие в обществе? Ради этого мира в городе до сих пор стоят многочисленные памятники советским деятелям, хотя отношение к ним такое же неоднозначное. Если ради мира и согласия мы когда-то не снесли эти памятники, давайте ради этого же мира в этот раз не поставим и памятник Сталину.